USA og Saudi-Arabien indgår atomaftale midt i Iran-konflikt

USA og Saudi-Arabien har underskrevet en atomenergiaftale, der kan åbne for saudisk uranberigelse – midt i konflikten med Iran om samme spørgsmål.

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USA og Saudi-Arabien har underskrevet en atomenergiaftale, der potentielt kan bane vejen for, at kongeriget selv får lov at berige uran i fremtiden. Aftalen blev indgået onsdag mellem det amerikanske energiministerium og den saudiske olie- og energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, og markerer et markant skifte i det amerikansk-saudiske energisamarbejde.

Det amerikanske energiministerium betegner selv aftalen som en “fredelig nuklear samarbejdsaftale” kombineret med en bilateral sikkerhedsaftale, oplyser ministeriet ifølge The Guardian. Ifølge BBC vil aftalen give amerikanske virksomheder “stor adgang” til Saudi-Arabiens atomenergiprogram – et program, landet længe har ønsket at udbygge som led i sin økonomiske diversificering væk fra olie.

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Kritik af manglende garantier

Aftalen kommer dog ikke uden modstand. Financial Times skriver, at kritikere advarer om, at aftalen mangler tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre fremtidig uranberigelse og oparbejdning af brugt brændsel i Saudi-Arabien – to processer, der i teorien kan bruges til at fremstille materiale til atomvåben.

Traditionelt har amerikanske aftaler om civilt atomsamarbejde krævet, at partnerlandet giver afkald på egen berigelse og oparbejdning – den såkaldte “guldstandard”. At Saudi-Arabien tilsyneladende ikke er underlagt samme strenge krav, har fået flere til at rejse spørgsmålstegn ved præcedensen aftalen sætter.

Timing midt i Iran-konflikt vækker undren

Det bemærkelsesværdige ved timingen er, at aftalen indgås, mens USA er involveret i en militær konflikt med Iran – delvist netop for at forhindre Teheran i selv at berige uran på sit territorium. Trump-administrationen har gentagne gange fremhævet frygten for iransk atomvåbenkapacitet som en central begrundelse for konfrontationen med Iran.

At USA samtidig indgår en aftale, der kan give en anden regional stormagt adgang til lignende teknologi, illustrerer den komplekse balancegang i amerikansk Mellemøsten-politik, hvor sikkerhedspolitiske hensyn og økonomiske interesser ofte trækker i hver sin retning.

Betydning for investorer og energisektoren

For investorer med eksponering mod energisektoren og Mellemøsten er aftalen interessant af flere grunde. Saudi-Arabien har længe signaleret ambitioner om at opbygge en civil atomkraftsektor som led i Vision 2030-strategien, der skal reducere landets afhængighed af olieindtægter.

En formaliseret aftale med USA kan åbne døren for amerikanske leverandører af reaktorteknologi og komponenter til det saudiske marked, hvilket potentielt kan gavne selskaber inden for atomkraftindustrien. Samtidig understreger sagen, hvor tæt sammenvævede geopolitik, energisikkerhed og finansielle markeder er blevet i den nuværende Mellemøsten-situation.

Den fortsatte spænding mellem USA og Iran har allerede sendt bølger gennem olie- og energimarkederne, og en styrket amerikansk-saudisk alliance på atomområdet kan yderligere forme den regionale magtbalance, som investorer bør holde øje med.

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Kilder: The Guardian, BBC, Financial Times