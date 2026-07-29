USA og Saudi-Arabien rammer iranstøttede mål i Irak efter missilangreb

USA og Saudi-Arabien har gennemført et fælles angreb mod iranstøttede grupper i Irak, efter at Iran affyrede missiler mod amerikanske styrker.

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USA og Saudi-Arabien har gennemført et fælles militært angreb mod iranstøttede grupper i Irak, efter at Iran affyrede en byge af ballistiske missiler mod amerikanske styrker i Mellemøsten. Det skriver Crypto Briefing, mens flere internationale medier bekræfter forløbet.

Ifølge The Guardian arbejdede amerikanske og saudiske styrker sammen om at ramme lokationer i Irak, som Teheran-støttede militser efter sigende har brugt til at lancere angreb i de seneste dage. Angrebet kommer, efter at det amerikanske forsvar oplyser at have opsnappet flere iranske missiler rettet mod amerikanske baser.

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Washington har betegnet det iranske missilangreb som et “forsøgt overraskelsesangreb”, og ifølge en amerikansk embedsmand citeret af Axios og gengivet af The Guardian var målet en amerikansk base i Jordan. BBC bekræfter, at det amerikanske centralkommando, Centcom, meldte om at have opsnappet flere ballistiske missiler, og at episoden bryder en kortvarig pause i konflikten mellem de to lande.

Optrapning bryder skrøbelig våbenhvile

De seneste begivenheder markerer en klar optrapning efter en periode med relativ ro i regionen. Ifølge CNBC oplyste Centcom på det sociale medie X, at angrebet stammede fra Iran, men at samtlige missiler blev opsnappet, inden de ramte deres mål.

Den fælles amerikansk-saudiske reaktion mod iranstøttede grupper i Irak signalerer, at Washington og dets regionale allierede er villige til at slå militært igen, hvis Iran eller dets militser gentager angreb. Det øger risikoen for en bredere konfrontation, der involverer flere aktører i Golfregionen.

Ifølge The Guardian er situationen yderligere kompliceret af rapporterede iranske angreb på tre tankskibe i Hormuzstrædet, en af verdens vigtigste transportveje for olie. Det har bidraget til, at oliepriserne er steget markant i takt med den forværrede sikkerhedssituation.

Hvad det betyder for investorer

For danske investorer er udviklingen relevant af flere årsager. En eskalerende konflikt i Mellemøsten kan presse oliepriserne yderligere op, hvilket typisk smitter af på transportomkostninger, inflation og dermed renteforventninger både i USA og Europa.

Samtidig har geopolitisk usikkerhed historisk skabt volatilitet på de globale aktiemarkeder, herunder europæiske indeks og C25. Investorer med eksponering mod energi-, forsvars- eller shippingsektoren bør holde ekstra øje med udviklingen, da en fortsat optrapning kan påvirke både fragtruter gennem Hormuzstrædet og forsikringspriser for skibsfart i regionen.

Det er endnu uklart, om Iran vil svare igen på det amerikansk-saudiske angreb, eller om parterne vil forsøge at genoprette den skrøbelige våbenhvile, der eksisterede før den seneste optrapning. Situationen følges tæt af markedsdeltagere globalt, da yderligere angreb på olieinfrastruktur eller skibsfart kan udløse endnu større prisudsving.

Læs også: USA opsnapper iransk missilangreb – oliepris rykker på ny Mellemøsten-eskalering

Kilder: Cryptobriefing, The Guardian, BBC, CNBC