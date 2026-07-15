USA og Storbritannien lancerer fælles køreplan for tokenisering og stablecoins

USA og UK har præsenteret en transatlantisk plan for digitale aktiver. Tokenisering ventes at generere 44 mia. dollar årligt inden 2035.

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USA og Storbritannien har lanceret en fælles køreplan for regulering af digitale aktiver med særligt fokus på tokenisering og stablecoins. Ifølge en transatlantisk taskforce nedsat af de to landes myndigheder skal samarbejdet skabe ensartede rammer for, hvordan digitale finansielle produkter behandles på tværs af Atlanten.

Ifølge Cointelegraph har de to regeringer offentliggjort en række anbefalinger til, hvordan tokeniserede aktiver og stablecoins bør reguleres, i takt med at USA forbereder implementeringen af en lov om betalingsstablecoins vedtaget i 2025. The Block beskriver initiativet som et forsøg på at fremme innovation inden for stablecoins og skabe et mere forudsigeligt regulatorisk miljø for markedsaktører på begge sider af Atlanten.

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Store forventninger til tokeniseringens vækst

Ifølge analyser citeret af AMBCrypto ventes tokeniseringen af finansielle aktiver i Storbritannien alene at kunne generere op mod 44,15 milliarder dollar årligt inden 2035. Tallet dækker over den værdi, der potentielt kan skabes ved at overføre traditionelle aktivklasser som obligationer, fonde og ejendomme til blockchain-baserede tokens.

Tokenisering gør det muligt at opdele og handle aktiver digitalt med potentielt lavere omkostninger, hurtigere afvikling og øget adgang for mindre investorer. Den britiske regerings satsning skal ses som en del af et bredere ønske om at positionere London som et globalt knudepunkt for digitale finansielle tjenester, samtidig med at man sikrer et regelsæt, der kan matche udviklingen i USA.

Fælles rammer skal mindske regulatorisk usikkerhed

Den transatlantiske taskforce arbejder på at harmonisere reglerne for, hvordan stablecoins og tokeniserede værdipapirer skal klassificeres og overvåges. Det skal gøre det lettere for udstedere og finansielle institutioner at operere på tværs af de to markeder uden at skulle navigere i modstridende regelsæt.

Samarbejdet kommer, mens amerikanske myndigheder er i gang med at udmønte den stablecoin-lov, der blev vedtaget i 2025, og som fastlægger krav til udstedere af betalingsstablecoins, herunder reserver og tilsyn. En fælles tilgang mellem USA og Storbritannien kan ifølge Cointelegraph reducere risikoen for regulatorisk arbitrage, hvor selskaber søger mod de mest lempelige jurisdiktioner.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi et mere afklaret regulatorisk landskab i to af verdens største finansielle centre kan bane vejen for øget institutionel adgang til tokeniserede produkter. Danske og europæiske investorer, der allerede følger udviklingen inden for kryptovaluta og digitale aktiver via EU’s MiCA-regulering, vil kunne drage fordel af, at der skabes internationale standarder, der minimerer forskelle mellem regionale regler.

Samtidig understreger initiativet, at stablecoins og tokenisering i stigende grad betragtes som en integreret del af det traditionelle finansielle system snarere end en nichesektor. Det kan på sigt påvirke, hvordan danske banker og kapitalforvaltere forholder sig til digitale aktiver som en del af deres produktudbud.

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Kilder: AMBCrypto, Cointelegraph, Theblock