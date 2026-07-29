USA opsnapper iransk missilangreb – oliepris rykker på ny Mellemøsten-eskalering

Iran affyrede ballistiske missiler mod amerikanske styrker i Mellemøsten, men alle blev opsnappet. USA og Saudi-Arabien svarede med angreb i Irak.

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Iran affyrede natten til i dag flere ballistiske missiler mod amerikanske styrker i Mellemøsten, men samtlige blev opsnappet, oplyser det amerikanske militærs Centralkommando (Centcom) ifølge CNBC. Angrebet blev af Washington beskrevet som et forsøg på et “overraskelsesangreb”, og det bringer en flerdages pause i direkte luftkampe til ende, skriver Financial Times.

Kort efter angrebet gik amerikanske styrker sammen med Saudi-Arabien om at ramme mål i Irak, hvor Iran-støttede militser ifølge The Guardian de seneste dage har brugt baser til at koordinere angreb. Ifølge en amerikansk embedsmand, som mediet Axios har citeret, var det egentlige mål for Irans missiler en amerikansk base i Jordan.

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Oliepris reagerer på ny eskalering

The Guardian rapporterer, at olieprisen steg efter nyheden om det afvæbnede missilangreb samt påstande om iranske angreb på tre tankskibe i Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste transportveje for olie. Omkring en femtedel af verdens olieforbrug transporteres gennem strædet, og enhver antydning af militær aktivitet i området får typisk oliepriserne til at bevæge sig.

For danske investorer er udviklingen relevant af flere grunde. En højere oliepris kan presse inflationen op og dermed komplicere de vestlige centralbankers rentekurs, samtidig med at energiselskaber typisk ser deres aktiekurser stige på øget uro i Mellemøsten. Omvendt kan forsyningskæder og transportomkostninger komme under pres, hvilket rammer bredere dele af aktiemarkedet, herunder eksporttunge danske selskaber.

Pause i kampe blev afbrudt

Ifølge Financial Times havde parterne inden angrebet oplevet en periode uden direkte amerikansk-iranske luftkampe. Den pause er nu brudt, og episoden markerer en optrapning af den militære spænding mellem USA og Iran, som har præget regionen i lang tid.

Centcom bekræfter over for CNBC, at angrebet stammede fra iransk territorium, men understreger, at samtlige missiler blev nedskudt, inden de nåede deres mål. Der er ikke meldt om amerikanske tab i forbindelse med angrebet.

Amerikansk-saudisk modsvar i Irak

Kort efter det opsnappede angreb koordinerede amerikanske og saudiske styrker et angreb mod mål i Irak. Ifølge The Guardian er det stedet, hvor Iran-støttede militser i den seneste tid har opereret fra og udført angreb mod amerikanske interesser i regionen.

Det er endnu uklart, om episoden vil føre til yderligere optrapning, eller om parterne igen vil søge en pause i kampene. Situationen følges tæt af finansmarkederne, hvor især olieprisen og risikoaktiver typisk reagerer hurtigt på nyheder fra regionen.

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Kilder: Financial Times, The Guardian, CNBC