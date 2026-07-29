USA opsnapper iransk “overraskelsesangreb” med missiler – oliepris stiger

USA siger, det har afværget et iransk missilangreb i Mellemøsten. Episoden bryder en kort pause i kampene og sender oliepriserne op.

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USA’s militær oplyser, at det har afværget et “overraskelsesangreb” fra Iran med ballistiske missiler rettet mod amerikanske styrker i Mellemøsten. Episoden bryder en kortvarig pause i de direkte luftangreb i regionen og sender bølger gennem de globale råvaremarkeder.

Ifølge det amerikanske centralkommando, Centcom, kom angrebet fra Iran, men alle missiler blev opsnappet, før de nåede deres mål. Det oplyser Centcom i et opslag på det sociale medie X, som citeret af CNBC.

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Samarbejde med Saudi-Arabien om modangreb i Irak

Ifølge The Guardian samarbejdede amerikanske styrker med saudiarabiske styrker om at angribe mål i Irak. Det drejer sig om steder, som Iran-støttede militser efter sigende har brugt til at udføre angreb i de seneste dage.

Washington beskriver hændelsen som “et forsøg på et overraskelsesangreb” fra Teheran. Iran skal ifølge en amerikansk kilde citeret af Axios have haft en amerikansk base i Jordan som mål for angrebet.

Financial Times skriver, at hændelsen sætter en stopper for en flere dage lang pause i direkte luftangreb mellem parterne – en pause, der ellers havde givet håb om en nedtrapning af konflikten.

Oliepriserne stiger på ny uro

Optrapningen af konflikten har ifølge The Guardian sendt oliepriserne op. Avisen henviser til, at flere olietankere efter sigende er blevet angrebet af Iran i Hormuzstrædet, som er en af verdens vigtigste transportruter for olie.

Hormuzstrædet er en flaskehals for verdens olietransport, og selv rygter om militær aktivitet i området kan sende priserne op på grund af frygt for forsyningsforstyrrelser. For danske investorer med eksponering mod energiselskaber eller olie-relaterede indeksfonde kan udviklingen derfor have direkte betydning for porteføljens afkast på kort sigt.

Optrapningen kommer efter en periode med spæde tegn på nedtrapning i regionen, hvor de direkte militære sammenstød mellem amerikanske og iranske styrker havde ligget stille i flere dage. Det nye angreb og den efterfølgende amerikansk-saudiarabiske modaktion i Irak understreger, hvor skrøbelig situationen fortsat er.

Hvad betyder det for markederne

Geopolitisk uro i Mellemøsten har historisk vist sig at kunne udløse hurtige udsving i både olieprisen og de globale aktiemarkeder. Investorer følger typisk situationen tæt, da en yderligere eskalering kan påvirke både inflation og centralbankernes rentebeslutninger, hvis energipriserne stiger markant.

Det er endnu uklart, om episoden fører til yderligere gengældelsesangreb fra nogen af siderne, eller om den snarere markerer en isoleret hændelse i en i forvejen anspændt region. Markedet vil i de kommende dage holde nøje øje med, om der kommer flere tegn på optrapning – eller om parterne igen finder tilbage til en form for våbenhvile.

Kilder: Financial Times, The Guardian, CNBC