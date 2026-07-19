USA optrapper luftangreb mod Iran efter dødbringende angreb i Jordan

Amerikanske styrker har indledt nye luftangreb mod Iran for at svække landets evne til at true olietankere i Hormuzstrædet, efter at to soldater blev dræbt i Jordan.

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Det amerikanske militær har gennemført nye luftangreb mod mål i Iran med det erklærede formål at “hurtigt straffe” landet for et dødbringende angreb i Jordan, hvor to amerikanske soldater mistede livet. Det oplyser det amerikanske centralkommando, US Central Command, ifølge Fortune.

Angrebene er ifølge militæret rettet mod at svække Irans evne til at forstyrre sejladsen af olietankere gennem Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste transportkorridorer for olie. Det bekræftes af flere internationale medier, herunder Financial Times og CNBC, som begge dækker den eskalerende konflikt mellem USA og Iran.

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Baggrunden: Angreb kostede amerikanske liv

Optrapningen kommer i kølvandet på et iransk missil- og droneangreb mod amerikanske og allierede styrker i Jordan, hvor to amerikanske soldater blev dræbt, og en tredje meldes savnet. Det bekræfter Pentagon ifølge Business Insider.

BBC beskriver ugens begivenheder som en genoptagelse af fjendtligheder, hvor Iran har rettet angreb mod flere amerikanske militærfaciliteter i Golfregionen. Ifølge CNBC har Teheran samtidig erklæret, at man ikke længere anser sig bundet af en tidligere indgået midlertidig fredsaftale med USA.

Iran har varslet, hvad landet kalder “uforglemmelige lektioner” som svar på de amerikanske angreb. Adspurgt om Irans udmelding om at forlade fredsaftalen skal den amerikanske præsident Donald Trump ifølge CNBC have svaret, at han “ikke kunne være mere ligeglad”.

Kamp om kontrollen med Hormuzstrædet

Ifølge Financial Times er kernen i konflikten i stigende grad en kamp om kontrollen med Hormuzstrædet, hvor Iran har angrebet flere golfstater efter sammenbruddet af fredsaftalen. Strædet er en flaskehals for global olietransport, og enhver trussel mod sejladsen der kan få direkte betydning for oliepriserne verden over.

For danske investorer er situationen relevant, fordi højere oliepriser kan smitte af på både inflation og renteforventninger i Europa. Uro i Mellemøsten har allerede tidligere i konflikten sendt olieprisen op og skabt bevægelser i både aktie- og kryptomarkederne, som NPinvestor tidligere har beskrevet.

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Hvad betyder det for markederne?

Konflikten har allerede tidligere udløst store udsving i olieprisen, og markedsdeltagere følger nu tæt, om de nye amerikanske angreb vil føre til yderligere iransk gengæld mod golfstaterne eller forsøg på at lukke Hormuzstrædet helt. En sådan udvikling vil kunne ramme både energiforsyningen og fragtruterne globalt.

Investorer bør holde øje med udviklingen i oliepriserne samt eventuelle nye udmeldinger fra både Washington og Teheran, da situationen fortsat vurderes at være uafklaret og potentielt eskalerende.

Kilder: Fortune, Financial Times, BBC, CNBC, Business Insider