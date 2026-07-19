USA rammer Iran syvende nat i træk – Kuwait og Bahrain melder om iransk gengæld

Amerikanske styrker har afsluttet endnu en bølge angreb mod Iran, mens Kuwait og Bahrain melder om iranske gengældelsesangreb og skader på civile mål.

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Den amerikanske militærkommando Centcom bekræfter, at USA har gennemført endnu en runde angreb mod Iran, hvilket ifølge CNBC nu markerer den syvende sammenhængende nat med amerikanske luftangreb mod landet. Samtidig fastholder den amerikanske flåde en søblokade mod Iran, mens flere Golfstater melder om iransk gengæld.

Ifølge BBC har Iran svaret igen mod amerikanske allierede i regionen. Kuwait har oplyst, at et kraft- og vandværk er blevet ramt, mens Bahrain og Kuwait ifølge CNBC begge melder om at have opsnappet iranske missiler eller droner rettet mod deres territorium. Investing.com bekræfter samme mønster og beskriver, hvordan Iran har fornyet sine angreb på Golfstaterne efter endnu en nat med amerikanske angreb.

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Angreb i Hormozgan-provinsen

De seneste amerikanske angreb har ifølge Crypto Briefing ramt militære mål i den iranske Hormozgan-provins, som ligger tæt på Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste transportveje for olie. Angrebene skal ifølge kilden også have forårsaget skader på civile bygninger i området, selvom det primære mål har været militær infrastruktur.

Hormuzstrædet er afgørende for den globale energiforsyning, da en betydelig del af verdens olie- og gastransport passerer gennem det smalle farvand. Enhver eskalering i området vækker derfor interesse hos investorer, som følger olieprisernes udvikling tæt i disse dage.

Stigende forventning til yderligere optrapning

Konflikten har nu strakt sig over en uge med gentagne udvekslinger af angreb, og markederne for politiske forudsigelser afspejler en stigende bekymring for yderligere eskalering. Ifølge Crypto Briefing er sandsynligheden for en fuldskala-invasion af Iran inden 2027 på prognosemarkeder nu steget til 27,5 procent – et niveau der understreger, hvor alvorligt investorer og analytikere vurderer situationen.

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi konflikten direkte påvirker energipriserne og dermed inflationsudsigterne i Europa. Stiger olieprisen markant som følge af forstyrrelser i Hormuzstrædet, kan det smitte af på både renteforventninger og aktiemarkedet, herunder danske C25-selskaber med eksponering mod energi, shipping og forsikring.

Flere Golfstater trukket ind i konflikten

Konflikten har bredt sig ud over de direkte parter. Ifølge Financial Times er Saudi-Arabien for første gang i flere måneder blevet ramt af iranske angreb, hvilket yderligere komplicerer situationen i regionen og underminerer bestræbelser på at genåbne Hormuzstrædet fuldt ud for normal skibstrafik.

Både Kuwait og Bahrain er nu direkte involveret som mål for iranske gengældelsesangreb, mens den amerikanske søblokade forbliver på plads. Situationen skaber usikkerhed om, hvorvidt konflikten kan trappes yderligere ned, eller om regionen står over for en længerevarende periode med gensidige angreb mellem USA’s allierede og Iran.

Læs også: Oliemarkedet holder stand mod Hormuz-krisen – men for hvor længe?

Kilder: Cryptobriefing, CNBC, BBC, Investing.com