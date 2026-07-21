USA rammer Iran tiende nat i træk – olien nær 91 dollar

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Konflikten mellem USA og Iran har nu strakt sig over ti sammenhængende nætter med amerikanske angreb, og markedsuroen breder sig. Olieprisen steg kraftigt i den asiatiske handel, efter at USA’s centralkommando CENTCOM natten til mandag ramte iranske militærmål, mens et fartøj samtidig gik i brand i Hormuzstrædet, skriver The Guardian.

Ifølge Guardian steg Brent-olien til levering i september med op mod 2,7 procent til omkring 90,50 dollar pr. tønde og var kortvarigt oppe og krydse 91 dollar – det højeste niveau siden juni. Iran har erklæret, at landet nu befinder sig i “fuldskala krig” med USA.

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CENTCOM: Mål udvalgt for at svække Irans kapacitet

De amerikanske angreb er ifølge CENTCOM rettet mod iranske kommandocentraler, luftværn, kystovervågningsposter, maritime kapaciteter samt missil- og droneopsendelsesramper, fremgår det af Guardians gengivelse af den amerikanske hærs egne udmeldinger. BBC skriver, at formålet med de seneste angreb er at svække Irans evne til at true skibsfart i Hormuzstrædet.

Ifølge BBC har præsident Donald Trump samtidig advaret om gengældelse, efter at amerikanske soldater er blevet dræbt i konflikten. Det understreger, at situationen fortsat kan trappes yderligere op, og at USA ikke ser den nuværende bølge af angreb som et endeligt punktum.

Houthierne truer med blokade af Saudi-Arabien

Konflikten spreder sig geografisk. Den Iran-alliancerede Houthi-bevægelse i Yemen har ifølge både Fortune og Guardian truet med at blokere skibstrafik gennem Bab el-Mandeb-strædet, som forbinder Det Røde Hav med Adenbugten – en trussel der specifikt rettes mod skibsfart til og fra Saudi-Arabien.

Bab el-Mandeb og Hormuzstrædet er blandt verdens vigtigste flaskehalse for olietransport, og en reel blokade eller yderligere angreb i området kan få mærkbare konsekvenser for den globale energiforsyning. Det er en central grund til, at oliemarkedet reagerer så kraftigt på selv enkeltstående hændelser i regionen.

Diplomatisk håb trods ny eskalering

Midt i den militære optrapning peger Fortune på et lille diplomatisk lyspunkt: Irans indenrigsminister er rejst til Pakistan, som spiller en central rolle som mægler i konflikten. Rejsen tolkes som et forsøg på at holde en forhandlingsdør åben, selv mens angrebene fortsætter nat efter nat.

For danske investorer er den fortsatte konflikt relevant af flere årsager. En vedvarende risikopræmie i olieprisen kan smitte af på inflationsforventninger og dermed rentesporet, mens usikkerheden om skibsfart gennem både Hormuzstrædet og Bab el-Mandeb kan påvirke fragtrater og forsyningskæder for europæiske virksomheder. Samtidig er markedets reaktion hidtil forholdsvis afdæmpet uden for energisektoren, hvilket tyder på, at investorer stadig sætter en vis lid til, at diplomatiske kanaler som den pakistanske mægling kan bringe konflikten under kontrol, før den for alvor rammer den globale vækst.

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Kilder: Investing.com, Fortune, BBC, The Guardian