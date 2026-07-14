USA tømmer sine olielagre, mens Trump vil kontrollere Hormuz-strædet

USA presser sine strategiske oliereserver til det yderste, mens Trump kræver 20 pct. told for skibe i Hormuz-strædet, og oliepriserne eksploderer.

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USA’s strategiske oliereserver bliver presset til det yderste, i takt med at Donald Trump insisterer på at få kontrol over Hormuz-strædet og kræver, at skibe skal betale en told på 20 procent for at sejle gennem det snævre farvand. Det skriver MarketWatch, mens flere internationale medier bekræfter, at olieprisen reagerer voldsomt på udmeldingerne.

Ifølge Business Insider har Trump begrundet den nye 20 procent-afgift med, at USA skal have kompensation for at “levere sikkerhed” i regionen. Udmeldingen kommer, mens spændingerne mellem USA og Iran fortsat er høje, og efter at amerikanske styrker igen har gennemført militære angreb i området.

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Olieprisen stiger dobbeltcifret

Brent-olien er ifølge BeInCrypto steget op mod 11 procent efter Trumps udmelding om at ville tage kontrol over Hormuz-strædet, og analytikere peger på, at et teknisk RSI-udbrud kan sende prisen mod 90-92 dollar pr. tønde. Seeking Alpha bekræfter, at den amerikanske råoliepris samtidig er steget mere end 9 procent, i takt med at Trump har genindført en blokade om Hormuz og genoptaget militære angreb.

Hormuz-strædet er en af verdens vigtigste flaskehalse for olietransport, hvor en betydelig del af den globale olieforsyning passerer gennem et forholdsvis smalt farvand mellem Iran og den arabiske halvø. Selv mindre forstyrrelser i trafikken gennem strædet har historisk sendt olieprisen kraftigt op, fordi markedet frygter mangel på forsyning.

Reserverne under pres

Ifølge MarketWatch nærmer USA’s oliereserver sig nu deres kapacitetsgrænse, i takt med at myndighederne forsøger at dæmpe prisstigningerne ved at trække på de strategiske lagre. Det sætter fokus på, hvor meget spillerum den amerikanske regering reelt har, hvis konflikten om Hormuz-strædet trækker ud eller eskalerer yderligere.

De strategiske oliereserver er normalt tænkt som en buffer, USA kan trække på i kortere kriseperioder for at stabilisere priserne på hjemmemarkedet. Når reserverne presses mod deres øvre grænse samtidig med, at en stor global transportrute for olie er i spil, øger det usikkerheden om, hvor længe prisstigningerne kan holdes i skak uden yderligere politiske eller militære tiltag.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere niveauer. Højere oliepriser rammer typisk transport- og shippingsektoren direkte gennem stigende brændstofomkostninger, hvilket har betydning for danske selskaber med eksponering mod søfragt og logistik.

Samtidig kan vedvarende høje energipriser lægge et opadgående pres på inflationen i både USA og Europa, hvilket igen kan påvirke centralbankernes rentebeslutninger. Det er en faktor, som obligations- og aktieinvestorer med eksponering mod både amerikanske og europæiske markeder bør holde øje med, mens situationen omkring Hormuz-strædet fortsat er uafklaret.

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Kilder: MarketWatch, Beincrypto, Business Insider, Seeking Alpha