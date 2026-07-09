USA udfører anden dag med angreb mod Iran efter Trumps våbenhvile-exit

USA har ifølge Financial Times indledt endnu et døgn med angreb mod Iran, kort efter Trump erklærede våbenhvilen med Teheran for slut på Nato-topmøde.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

USA har ifølge Financial Times indledt en anden dag med militære angreb mod Iran. Angrebene kommer få timer efter, at USA’s præsident Donald Trump på et Nato-topmøde erklærede, at våbenhvilen med Teheran er slut. Optrapningen kommer oven på en periode med store udsving på olie- og finansmarkederne, og investorer verden over følger nu situationen tæt.

Optrapning kort efter Trumps udmelding

Ifølge Financial Times fulgte det nye angreb kort efter, at Trump over for allierede på Nato-topmødet slog fast, at den skrøbelige våbenhvile mellem USA og Iran ikke længere er gældende. Udmeldingen markerer en klar optrapning af konflikten, som i de seneste uger har svinget mellem diplomatiske forsøg på deeskalering og militær konfrontation.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

At USA nu gennemfører angreb for anden dag i træk, understreger ifølge Financial Times, at situationen har udviklet sig fra enkeltstående luftangreb til en mere vedvarende militær indsats. Det efterlader stor usikkerhed om, hvor længe og hvor omfattende konflikten kan blive, og hvordan Iran vil reagere militært og diplomatisk.

Markederne reagerer på fornyet krigsrisiko

Konflikter i Mellemøsten har historisk haft direkte betydning for olieprisen, fordi regionen står for en stor del af verdens produktion og transport af råolie, herunder gennem Hormuzstrædet. Når en våbenhvile bryder sammen og militære angreb intensiveres, plejer olieprisen at reagere med det samme, og de seneste dages markedsbevægelser har da også vist store udsving i både olie og aktiefutures, som tidligere omtalt af NPinvestor.

For investorer betyder en optrapning som denne typisk øget usikkerhed i flere led af markedet. Energiaktier og olieselskaber kan opleve stigende interesse, mens mere risikofyldte aktiver som teknologi- og vækstaktier ofte kommer under pres, når geopolitisk risiko stiger. Samtidig plejer sikre havne som guld og statsobligationer at tiltrække kapital i perioder med militær eskalation.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er situationen relevant af flere årsager. Danmark er nettoimportør af olie, og en vedvarende høj oliepris kan smitte af på inflationen og dermed på rentemarkedet, som igen påvirker kurserne på danske obligationer og renteafhængige aktier i C25-indekset. Desuden har mange danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger eksponering mod globale energiselskaber og amerikanske aktier, som kan blive direkte påvirket af markedsreaktionerne på konflikten.

Analytikere har tidligere peget på, at en kollaps af våbenhvilen mellem USA og Iran kan sende oliemarkedet fra en situation med overskud til decideret panik, som blandt andre Saxo Bank har vurderet i forbindelse med tidligere optrapninger i konflikten. Med anden dags angreb bekræftet af Financial Times er risikoen for en længerevarende og mere alvorlig konflikt nu øget, hvilket kan holde markederne i et forhøjet volatilitetsniveau i den kommende tid.

Læs også: Trump erklærer Iran-våbenhvile for død – olieprisen eksploderer

Investorer bør i den kommende tid holde øje med udviklingen i olieprisen samt eventuelle officielle udmeldinger fra både amerikansk og iransk side, da situationen kan ændre sig hurtigt. Historisk har markederne vist sig følsomme over for både reel militær aktivitet og retorik fra ledende politiske aktører i sådanne konflikter, og den kommende uge kan derfor blive afgørende for retningen på både olie- og aktiemarkederne.