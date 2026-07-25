USA’s udenrigsministerium lancerer “Freedom Tech”-program med Bitcoin Policy Institute og Palantir

Det amerikanske udenrigsministerium søsætter et nyt Freedom Tech-initiativ med Bitcoin Policy Institute, Palantir og Anduril som grundlæggende partnere.

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Det amerikanske udenrigsministerium er klar til at lancere et nyt initiativ under navnet Freedom Tech Excellence Program, hvor Bitcoin Policy Institute og analysevirksomheden Palantir indgår som grundlæggende partnere. Det oplyser Bitcoin Magazine, mens mediet The Block tilføjer, at også forsvarsteknologiselskabet Anduril er en del af partnerskabet.

Programmet er ifølge kilderne tænkt som en ramme, hvor amerikanske myndigheder samarbejder med teknologi- og bitcoin-relaterede organisationer om at fremme det, der internt kaldes “freedom tech” – teknologier, der understøtter ytringsfrihed og digital selvbestemmelse online.

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Bitcoin-lobby og forsvarsteknologi under samme paraply

Bitcoin Policy Institute er en amerikansk tænketank, der arbejder for bitcoin-venlig lovgivning og politisk indflydelse i Washington. At organisationen nu optræder som grundlæggende partner i et statsligt initiativ, understreger den stigende institutionelle accept af bitcoin i amerikansk politik – en udvikling der har præget store dele af 2025 og 2026, hvor kryptoregulering har fyldt mere på Capitol Hill.

Palantir, der er børsnoteret og kendt for sit tætte samarbejde med amerikanske myndigheder om dataanalyse, bringer med sin deltagelse en anden dimension ind i programmet: kobling mellem overvågnings- og analyseteknologi og spørgsmål om digital frihed. Ifølge The Block er også Anduril, der udvikler forsvarsteknologi og droner til det amerikanske militær, en af de founding partners, der er navngivet i initiativet.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer med eksponering mod amerikanske teknologi- og forsvarsaktier er nyheden endnu et tegn på, at grænserne mellem statslig teknologipolitik, forsvarsindustri og krypto-sektor bliver mere flydende. Palantir har i forvejen tætte bånd til amerikanske myndigheder, og et officielt samarbejde med udenrigsministeriet kan potentielt styrke selskabets position som foretrukken leverandør af data- og analyseløsninger til staten.

Samtidig sender inddragelsen af Bitcoin Policy Institute et politisk signal om, at bitcoin-industrien fortsat vinder indpas i amerikanske regeringskredse – noget der historisk har haft betydning for sentimentet omkring kryptovalutaer på de globale markeder, herunder for danske detailinvestorer der handler bitcoin og relaterede aktier.

Fokus på ytringsfrihed online

Ifølge Bitcoin Magazine er formålet med initiativet blandt andet at beskytte fri meningsudveksling online. Det placerer programmet i forlængelse af en bredere amerikansk debat om censur, digital suverænitet og teknologiske virksomheders rolle i at understøtte – eller begrænse – borgeres adgang til uafhængige kommunikationsværktøjer.

Der er endnu ikke offentliggjort detaljerede oplysninger om programmets budget, tidsplan eller konkrete projekter, og det er uklart, hvornår programmet formelt træder i kraft. NPinvestor følger sagen og opdaterer, når flere detaljer om samarbejdets rammer og eventuelle kommercielle konsekvenser for de involverede selskaber bliver kendt.

Kilder: Bitcoin Magazine, Theblock