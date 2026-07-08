Vægttabssprøjter ændrer forbrugernes indkøbskurv – ramt: slik, alkohol, snacks

Ny analyse viser, at brugere af Wegovy og Mounjaro handler markant anderledes. Det kan få betydning for både Novo Nordisk og fødevaregiganter.

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Vægttabssprøjter som Wegovy og Mounjaro har på få år ændret, hvordan millioner af briter fylder deres indkøbskurve. En ny analyse fra markedsanalysevirksomheden Worldpanel by Numerator viser, at husstande med mindst én bruger af de såkaldte GLP-1-medicin i gennemsnit brugte 418 pund – godt 3.700 kroner – mindre på dagligvarer i løbet af det første år efter medicinstart, sammenlignet med husstande uden brugere. Det skriver BBC News.

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Omregnet til hele Storbritannien svarer det til et fald i det samlede dagligvareforbrug på cirka 780 millioner pund, ifølge Worldpanels estimat. Analysen bygger på svar og observerede købsdata fra mere end 11.000 husstande indsamlet i februar. For danske investorer er udviklingen interessant af to grunde: Novo Nordisk står bag Wegovy, mens forbrugsskiftet samtidig rammer traditionelle fødevare- og drikkevareselskaber.

Fra chokolade til protein og mundhygiejne

Wegovy og Mounjaro, som er de mest udbredte vægttabsmedikamenter i Storbritannien, virker ved at efterligne hormonet GLP-1, der regulerer sultfølelsen. Brugere rapporterer, at de simpelthen bliver mindre sultne – og det slår tydeligt igennem i indkøbskurven.

Ifølge Worldpanels data køber brugerne mindre chokolade, wienerbrød og alkohol, mens de til gengæld køber mere frugt og proteinrige fødevarer som rejer. Samtidig er der sket en stigning i køb af tyggegummi, mundskyl og hårfarve – produkter, der ofte bruges til at modvirke kendte bivirkninger ved medicinen såsom hårtab og dårlig ånde.

Nishita Pattni, senior konsulent hos Worldpanel by Numerator, siger til BBC, at vægttabssprøjterne ikke blot reducerer forbruget, men “reshaping it” – altså omformer det. “This isn’t simply a story of shrinking demand. It’s also a story of shifting demand,” udtaler hun til det britiske medie.

Amerikansk forskning bekræfter mønsteret

Fundene understøttes af en fagfælle-bedømt undersøgelse fra Cornell University, offentliggjort sidste år, som BBC henviser til. Den viste, at amerikanske husstande med mindst ét medlem, der tager vægttabsmedicin, brugte 5 procent mindre på dagligvarer inden for de første seks måneder af behandlingen – stigende til 8 procent blandt husstande med højere indkomst.

Ifølge Cornell-studiet skar brugerne især ned på kalorietunge og forarbejdede fødevarer, herunder et fald på 10 procent i forbruget af salte snacks. Der blev også købt mindre ost, smør, sodavand og æg, mens forbruget af yoghurt steg. Interessant nok viste undersøgelsen, at husstande vender tilbage til deres oprindelige indkøbsmønster – og endda skifter til lidt mindre sunde varer – hvis de stopper med at tage medicinen.

Vægttabssprøjterne påvirker også, hvor meget forbrugerne spiser ude. Næsten to tredjedele af de adspurgte i Worldpanels undersøgelse oplyste, at de har skåret ned på eller forsøgt at reducere antallet af måltider ude af huset, siden de startede på medicinen. Over halvdelen beskriver deres tilgang til mad som “mindful” – styret af sultfornemmelser frem for vane eller rutine. Cornell-forskningen fandt tilsvarende et fald på 8 procent i forbruget hos fastfood-kæder og kaffebarer.

Prisen på medicinen kan bremse udbredelsen

Selvom besparelserne på dagligvarer kan være markante for nogle brugere, udgør prisen på selve medicinen fortsat en barriere. Størstedelen af britiske patienter betaler privat for deres behandling, og recepterne kan koste mere end 300 pund om måneden – svarende til over 2.700 kroner.

En undersøgelse blandt 167 brugere foretaget af den digitale læge- og apotektjeneste Zava viste, at den hyppigste årsag til, at folk stoppede med medicinen, netop var prisen. Derudover peger velgørenhedsorganisationen Health Foundation på, at velstående områder i Storbritannien i gennemsnit har flere recepter på vægttabsmedicin, selv om fedmeforekomsten der er lavere – baseret på data fra én privat udbyder.

I Storbritannien anvender over to millioner mennesker nu vægttabsmedicin, og tallet ventes at stige yderligere i takt med, at flere produkter kommer på markedet og priserne potentielt falder. For Novo Nordisk, som med Wegovy er en central spiller i markedet, er den ændrede forbrugeradfærd på sigt et tveægget sværd: Det underbygger den langsigtede efterspørgsel efter medicinen, men det peger samtidig på et strukturelt skifte i fødevare- og drikkevareindustrien, som kan lægge pres på indtjeningen hos traditionelle mærkevareselskaber verden over – herunder også selskaber, der handles på det danske marked.

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