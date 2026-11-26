Vår Energi, det norske olieselskab, som italienske Eni kontrollerer, har på tre dage aftalt at købe ConocoPhillips' norske forretning, hentet 10,5 mia. norske kroner hos investorerne og hævet udbytteprognosen. Selskabet meldte mandag 23. november, at det overtager 13 producerende felter med Ekofisk-området i spidsen til en virksomhedsværdi på 4,425 mia. dollar. Det svarer til ca. 30,2 mia. kr. med Nationalbankens kurs onsdag. Samtidig blev udbyttet for fjerde kvartal guidet op fra 400 til 450 mio. dollar.

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Det lyder som 12,5 procent mere til aktionærerne. Men dagen efter udstedte Vår Energi 249 mio. nye aktier, og de skal også have del i udbyttet. Regner man pr. aktie, bliver stigningen ifølge vores beregning kun ca. 3,1 procent.

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Ujusterede lukkekurser fra Euronext/Oslo Børs. Udbytte pr. aktie er vores egen beregning ud fra Vår Energis aktieantal og udbyttebeløb.

Det får Vår Energi for pengene

Pakken består af ConocoPhillips' andele på norsk sokkel, herunder Troll, Heidrun, Alvheim, Oseberg, Aasta Hansteen og Grane, og operatørskabet for Ekofisk-området. Med følger også ejerandele i rørledningen Norpipe og i Teesside-terminalen i Nordengland. Ekofisk var det første kommercielle fund på norsk sokkel og ligger i den sydlige Nordsø tæt på den danske sektor.

Nøgletal for handlen Værdi Virksomhedsværdi (fra 1/1-2026) 4,425 mia. dollar Betales ved overtagelsen, ca. 2,5 mia. dollar Nettoproduktion, jan.-sep. 2026 115.000 tønder olieækvivalent om dagen Sikre og sandsynlige reserver (2P), ultimo 2025 414 mio. tønder Betingede ressourcer (2C) 101 mio. tønder Pris pr. tønde 2P-reserve 10,7 dollar Pris pr. tønde 2P + 2C 8,6 dollar (egen beregning) Pris pr. tønde sikker reserve (1P, 221 mio. tønder ifølge ConocoPhillips) 20,0 dollar (egen beregning) Ventet overtagelse Omkring udgangen af 1. kvartal 2027

Forskellen på de to sidste prislinjer viser, hvor meget der afhænger af, hvilke reserver man regner med. Vår Energi bruger de bredere 2P-reserver i sin investorpræsentation, mens ConocoPhillips i sin egen meddelelse opgiver de sikre reserver. Det amerikanske selskab skriver også, at det af den samlede betaling på ca. 3,9 mia. dollar skal betale en resterende norsk skat for 2026 på ca. 1,4 mia. dollar, så kontantprovenuet bliver ca. 2,5 mia. dollar. En del af pengene går til ekstra aktietilbagekøb i 2027. ConocoPhillips' egen nyhedskonto lagde handlen ud samme morgen:

NEWS RELEASE: ConocoPhillips announces agreement to sell Norway business and Teesside asset to Vår Energi https://t.co/fr5xqtATAY — ConocoPhillips News (@cop_newsroom) 23. november 2026

Fra "fuldt finansieret" til emission på ét døgn

Mandag skrev Vår Energi, at købet kunne betales af den eksisterende likviditet på 7,5 mia. dollar, og at bestyrelsen ville vurdere at rejse egenkapital inden for sin fuldmagt på op til 10 procent. Tirsdag eftermiddag kom meldingen om en rettet emission, og sent samme aften var den gennemført: 249.000.000 nye aktier til 42,00 NOK, i alt 10,458 mia. NOK eller ca. 7,3 mia. kr. Ifølge selskabet var bogen overtegnet flere gange.

Kursen på 42,00 NOK var 5,9 procent under tirsdagens lukkekurs og 9,1 procent under lukkekursen fredag 20. november, før opkøbet blev kendt. De nye aktier udgør 9,97 procent af aktierne før emissionen, altså lige under fuldmagtens loft. Eni tegnede 58.285.714 aktier for 2,448 mia. NOK, eller 23 procent af emissionen. Ifølge vores beregning havde Eni ca. 63,0 procent før emissionen. Nu er det 59,4 procent, og når BlueNord-fusionen er gennemført, bliver det 54,5 procent. Bestyrelsen har valgt ikke at lave en efterfølgende emission til de aktionærer, der ikke deltog.

Omregnet med Norges Banks dollarkurs 24. november (9,792 NOK) giver emissionen ca. 1,07 mia. dollar. Det dækker ca. 43 procent af de 2,5 mia. dollar, der skal betales ved overtagelsen. De nye aktier blev registreret og noteret onsdag, og selskabet har nu 2.745.406.250 aktier.

Udbyttet pr. aktie: 12,5 procent bliver til 3,1 procent

For at sammenligne de to kvartaler skal man bruge det rigtige antal aktier. Udbyttet for tredje kvartal blev udbetalt onsdag med 1,368 NOK pr. aktie og et loft på 3.754.884.578 NOK. Det svarer til 2.744,8 mio. aktier, altså de daværende aktier plus de 248,4 mio. aktier, som BlueNords aktionærer skal have ved fusionen. De får en kompensation, hvis fusionen først lukker efter skæringsdagen. Det samme gælder ifølge præsentationen fjerde kvartal, og derfor tæller vi BlueNord-aktierne med begge gange.

3. kvartal 2026 4. kvartal 2026 (guidet) Ændring Udbytte i alt 400 mio. dollar 450 mio. dollar +12,5 % Aktier inkl. BlueNord 2.744,8 mio. 2.993,8 mio. +9,1 % Udbytte pr. aktie 0,1457 dollar 0,1503 dollar +3,1 % Pr. aktie uden emissionen 0,1457 dollar 0,1639 dollar +12,5 %

Af de ekstra 50 mio. dollar går ca. 37,4 mio. dollar altså til de nye aktier fra tirsdag. For en aktionær, der havde aktier i forvejen, er løftet ca. 0,005 dollar pr. aktie og kvartal. Ifølge Vår Energi selv øger købet til gengæld pengestrømmen og udbyttekapaciteten pr. aktie, også med emissionen, så regnestykket kan se anderledes ud fra 2027, når de nye felter er med hele året. Udbyttepolitikken er fortsat 25 til 30 procent af pengestrømmen efter skat over en konjunkturcyklus.

Tyra og Ekofisk under samme tag

For danske læsere er det BlueNord-delen, der rammer tættest. Vår Energi aftalte i juli at fusionere med BlueNord, der ejer 36,8 procent af Dansk Undergrunds Consortium med Tyra, Halfdan, Dan og Gorm. BlueNords aktionærer får 9,7153 Vår Energi-aktier og 76,83 NOK kontant pr. aktie, og handlen ventes lukket omkring årsskiftet. Med Ekofisk får selskabet så felter på begge sider af grænsen i den sydlige Nordsø.

Prisen er flere aktier. Før tirsdagens emission havde Vår Energi 2.496,4 mio. aktier. Med emissionen og BlueNord bliver det 2.993,8 mio., en stigning på 19,9 procent på fem måneder.

Kursen er tilbage ved juli-niveau

Aktien lukkede onsdag i 43,49 NOK. Det er 31,8 procent over sidste års slutkurs på 33,00 NOK, men 26,4 procent under årets højeste lukkekurs på 59,10 NOK den 30. oktober, ifølge Euronext. Fra fredag 20. november til onsdag er kursen faldet 5,9 procent, og udbyttet på 1,368 NOK blev trukket ud af kursen allerede 17. november. Med det nye aktieantal er selskabet ca. 119,4 mia. NOK værd på børsen, ca. 82,8 mia. kr.

Onsdag købte Trond Myklebust, der er medarbejdervalgt suppleant til bestyrelsen, 6.000 aktier til 42,79 NOK, ca. 257.000 NOK, lidt over emissionskursen. Som dansk ejer af norske aktier skal du være opmærksom på, at Norge trækker kildeskat af udbyttet, og at en del kan søges retur. Satserne står i vores guide til skat af udbytte. Nordiske ledelseshandler som Myklebusts og Enis samles i NPinvestor Pro, mens de danske står på insiderhandler-oversigten. Kurs og nøgletal for sælgeren finder du på ConocoPhillips' aktieside, og for den største norske konkurrent på Equinors aktieside.

Om tallene (læst 26. november): Købspris, reserver, produktion og udbytteprognose er fra Vår Energis børsmeddelelse og investorpræsentation 23. november. Emissionen, Enis tegning og aktieantallet er fra meddelelserne 24. og 25. november og den vedhæftede indberetning. Udbyttet for tredje kvartal og BlueNord-vilkårene er fra meddelelserne 21. juli, 21. oktober og 17. november, og skatten og de sikre reserver fra ConocoPhillips' meddelelse. Udbytte pr. aktie, Enis andel før emissionen, prisen pr. tønde for 2P + 2C og 1P, andelen af købesummen og aktieforøgelsen er vores egne beregninger. Lukkekurser er ujusterede kurser fra Euronext/Oslo Børs. Kronebeløb er omregnet med Nationalbankens kurser 25. november (100 USD = 683,52 kr., 100 NOK = 69,35 kr.), og dollar til NOK med Norges Banks kurs 24. november. Artiklen er ikke en anbefaling.