Opret kontoNPinvestor Pro
NYHEDERC25 · Dagens marked

Vestas faldt 2,39 pct. på en fredag, hvor C25 lukkede ned 0,89 pct.

C25 faldt 0,89 pct. fredag. Størst stigning: GN Store Nord (+3,37 pct.). Størst fald: Vestas (-2,39 pct.).

Johannes
Johannes · Journalist 23. okt 2026 · kl. 17.40 · 2 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Vestas faldt 2,39 pct. på en fredag, hvor C25 lukkede ned 0,89 pct.
KORT FORTALT
C25 lukkede fredag i 1.876,53, ned 0,89 pct.
GN Store Nord steg mest med 3,37 pct., Vestas faldt mest med 2,39 pct.
Novo Nordisk havde største omsætning med ca. 1,0 mia. kr.

Ved lukketid fredag den 23. oktober stod C25 i 1.876,53. Det er 0,89 pct. lavere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 2,87 pct.

PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →

38 danske aktier endte i plus og 52 i minus, når man ser på de 100, vi har kurser på.

ANNONCE · SAXOEr du klar til at investere?Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser.✓ Gratis at oprette✓ Klar på få minutter
Gå til Saxo →

Vindere og tabere blandt C25-aktierne

GN Store Nord steg mest med 3,37 pct. til 112,10 kr. Vestas faldt mest med 2,39 pct. til 185,60 kr.

Steg Ændring Faldt Ændring
GN Store Nord +3,37 % Vestas -2,39 %
Demant +1,41 % Royal Unibrew -1,86 %
Ørsted +1,35 % Novo Nordisk -1,74 %
Coloplast +1,17 % ISS A/S -1,57 %
FLSmidth & Co. +0,81 % Rockwool -1,30 %

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+11,46 pct.), Better Collective (+3,76 pct.), TORM plc (+2,56 pct.); størst fald havde NTG Nordic Transport Group (-2,95 pct.), Ringkjøbing Landbobank (-2,22 pct.), NNIT (-1,98 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.999.188 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca.
Novo Nordisk 260,15 kr. -1,74 % 1,0 mia. kr.
DSV 1.372,50 kr. -0,80 % 673 mio. kr.
Vestas 185,60 kr. -2,39 % 362 mio. kr.
Novonesis 481,50 kr. +0,52 % 314 mio. kr.
Genmab 2.644,00 kr. -0,38 % 295 mio. kr.

Andre indeks fredag

Indeks Lukkede i I dag I år
C25 1.876,53 -0,89 % +2,87 %
OMXS30 3.158,79 -0,13 % +9,57 %
DAX 25.128,67 -0,96 % +2,61 %
Euro Stoxx 50 6.039,56 -0,78 % +4,28 %

Insiderhandler i fredagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb
11.25 Bang & Olufsen A/S Nancy Liu, bestyrelsesmedlem Køb 415.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,6742 kr. (+0,15 pct.). En euro kostede 7,4747 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,16 kr. 100 norske kroner kostede 71,37 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 110,29 dollar pr. tønde (+1,16 pct.), guld 4.011,71 dollar pr. troy ounce (-0,30 pct.), sølv 54,58 dollar pr. troy ounce (-5,04 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 23. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.

Nævnte emnerC25Dagens markedDemantGN Store NordØrsted
Har du styr på dine investeringer?ANNONCE

Start i dag – opret en aktiesparekonto hos en af vores anbefalede platforme.

Indholdet er information, ikke rådgivning, og kan være delvist udarbejdet med hjælp af AI, så det kan indeholde fejl. Investering indebærer risiko for tab, og vi kan modtage provision via links til partnere.
Insiderhandler i realtid
Gratis bruger · e-mail eller app
Opret gratis
Scroll to Top