Vestas faldt 2,39 pct. på en fredag, hvor C25 lukkede ned 0,89 pct.

Ved lukketid fredag den 23. oktober stod C25 i 1.876,53. Det er 0,89 pct. lavere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 2,87 pct.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

38 danske aktier endte i plus og 52 i minus, når man ser på de 100, vi har kurser på.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Vindere og tabere blandt C25-aktierne

GN Store Nord steg mest med 3,37 pct. til 112,10 kr. Vestas faldt mest med 2,39 pct. til 185,60 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+11,46 pct.), Better Collective (+3,76 pct.), TORM plc (+2,56 pct.); størst fald havde NTG Nordic Transport Group (-2,95 pct.), Ringkjøbing Landbobank (-2,22 pct.), NNIT (-1,98 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.999.188 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 260,15 kr. -1,74 % 1,0 mia. kr. DSV 1.372,50 kr. -0,80 % 673 mio. kr. Vestas 185,60 kr. -2,39 % 362 mio. kr. Novonesis 481,50 kr. +0,52 % 314 mio. kr. Genmab 2.644,00 kr. -0,38 % 295 mio. kr.

Andre indeks fredag

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.876,53 -0,89 % +2,87 % OMXS30 3.158,79 -0,13 % +9,57 % DAX 25.128,67 -0,96 % +2,61 % Euro Stoxx 50 6.039,56 -0,78 % +4,28 %

Insiderhandler i fredagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 11.25 Bang & Olufsen A/S Nancy Liu, bestyrelsesmedlem Køb 415.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,6742 kr. (+0,15 pct.). En euro kostede 7,4747 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,16 kr. 100 norske kroner kostede 71,37 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 110,29 dollar pr. tønde (+1,16 pct.), guld 4.011,71 dollar pr. troy ounce (-0,30 pct.), sølv 54,58 dollar pr. troy ounce (-5,04 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 23. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.