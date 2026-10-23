Vestas faldt 2,39 pct. på en fredag, hvor C25 lukkede ned 0,89 pct.

Ved lukketid fredag den 23. oktober stod C25 i 1.876,53. Det er 0,89 pct. lavere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 2,87 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
38 danske aktier endte i plus og 52 i minus, når man ser på de 100, vi har kurser på.
Vindere og tabere blandt C25-aktierne
GN Store Nord steg mest med 3,37 pct. til 112,10 kr. Vestas faldt mest med 2,39 pct. til 185,60 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|GN Store Nord
|+3,37 %
|Vestas
|-2,39 %
|Demant
|+1,41 %
|Royal Unibrew
|-1,86 %
|Ørsted
|+1,35 %
|Novo Nordisk
|-1,74 %
|Coloplast
|+1,17 %
|ISS A/S
|-1,57 %
|FLSmidth & Co.
|+0,81 %
|Rockwool
|-1,30 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+11,46 pct.), Better Collective (+3,76 pct.), TORM plc (+2,56 pct.); størst fald havde NTG Nordic Transport Group (-2,95 pct.), Ringkjøbing Landbobank (-2,22 pct.), NNIT (-1,98 pct.).
Dagens største omsætning
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.999.188 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|260,15 kr.
|-1,74 %
|1,0 mia. kr.
|DSV
|1.372,50 kr.
|-0,80 %
|673 mio. kr.
|Vestas
|185,60 kr.
|-2,39 %
|362 mio. kr.
|Novonesis
|481,50 kr.
|+0,52 %
|314 mio. kr.
|Genmab
|2.644,00 kr.
|-0,38 %
|295 mio. kr.
Andre indeks fredag
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.876,53
|-0,89 %
|+2,87 %
|OMXS30
|3.158,79
|-0,13 %
|+9,57 %
|DAX
|25.128,67
|-0,96 %
|+2,61 %
|Euro Stoxx 50
|6.039,56
|-0,78 %
|+4,28 %
Insiderhandler i fredagens meddelelser
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|11.25
|Bang & Olufsen A/S
|Nancy Liu, bestyrelsesmedlem
|Køb
|415.000 kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,6742 kr. (+0,15 pct.). En euro kostede 7,4747 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,16 kr. 100 norske kroner kostede 71,37 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 110,29 dollar pr. tønde (+1,16 pct.), guld 4.011,71 dollar pr. troy ounce (-0,30 pct.), sølv 54,58 dollar pr. troy ounce (-5,04 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 23. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.