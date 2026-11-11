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Vestas, Lundbeck og DFDS er blandt seks selskaber med regnskab i dag

Vestas, Lundbeck, FLSmidth, DFDS, Royal Unibrew og Scandinavian Tobacco Group står i finanskalenderen med regnskab onsdag.

Johannes
Johannes · Journalist 11. nov 2026 · kl. 07.10 · 1 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Vestas, Lundbeck og DFDS er blandt seks selskaber med regnskab i dag
KORT FORTALT
Seks selskaber har regnskab onsdag 11. november 2026 for perioden til 30. september.
Vestas hævede forventningerne i august og køber aktier tilbage for 400 mio. EUR.
Royal Unibrew og Scandinavian Tobacco Group fastholdt forventningerne ved seneste regnskab.

Onsdag 11. november 2026 står Vestas, H Lundbeck, FLSmidth, DFDS, Royal Unibrew og Scandinavian Tobacco Group i finanskalenderen med regnskab. For alle seks gælder regnskabsperioden, der blev afsluttet 30. september 2026.

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Vestas ventes efter opjustering og tilbagekøb

Vestas hævede ved sit forrige regnskab den 12. august 2026 forventningerne og oplyste, at selskabet køber aktier tilbage for 400 mio. EUR. Omsætningen i 2. kvartal steg 26,1 % til 4.723 mio. EUR. EBIT før særlige poster blev 446 mio. EUR, svarende til en margin på 9,4 % mod 1,5 % året før. NPinvestors seneste kursdata viser 198,60 DKK for aktien, der faldt 4,06 % ved seneste handelsdag.

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Også DFDS hævede forventningerne i august. Den 13. august 2026 oplyste selskabet, at omsætningen steg 10 % til 8,6 mia. kr. i 2. kvartal, mens EBIT steg 291 mio. kr. til 454 mio. kr.

FLSmidth hævede den 19. august 2026 bunden i forventningerne. Ordreindgangen steg organisk 13 % i 2. kvartal. Omsætningen voksede organisk 16 % og rapporteret 17 %.

Lundbeck steg 6,14 % ved seneste handelsdag

For Lundbeck viser NPinvestors seneste kursdata 59,65 DKK. Ved forrige regnskab den 19. august 2026 viste selskabet en omsætning på 13.588 mio. kr. i første halvår, en stigning på 16 % i lokal valuta og 11 % i kroner. Fremgangen var drevet af Vyepti.

Royal Unibrew fastholdt den 17. august 2026 sine forventninger til 2026. EBIT steg 7 % i første halvår, og nettoomsætningen voksede 1,2 % til 7.737 mio. kr.

Scandinavian Tobacco Group fastholdt også forventningerne. Ved regnskabet den 26. august 2026 var nettoomsætningen 4,2 mia. kr. i første halvår, et fald på 3 % og -0,3 % i konstante valutaer.

Selskab Ticker Periode afsluttet
DFDS A/S DFDS 30. september 2026
FLSmidth & Co. FLS 30. september 2026
H Lundbeck A/S HLUN-B 30. september 2026
Royal Unibrew RBREW 30. september 2026
Scandinavian Tobacco Group STG 30. september 2026
Vestas VWS 30. september 2026
Onsdag 11. november 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

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Kilder: Npinvestor
Nævnte emnerDFDSfinanskalenderFLSmidthLundbeckregnskaberVestas
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