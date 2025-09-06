Vietnams eksport trodser toldsatser, men premierminister advarer om stigende økonomiske risici

Vietnams eksport viste overraskende styrke i august og steg med 14,5% fra året før til 43,39 milliarder dollars, de første data, der er offentliggjort siden indførelsen af ​​en 20% amerikansk told på vietnamesiske varer. Mens de robuste tal tyder på en indledende modstandsdygtighed over for nye handelsbarrierer, har premierminister Pham Minh Chinh udsendt en skarp advarsel om truende inflationspres og en bredere økonomisk afmatning.

En overraskende robust eksportmotor

Augusts handelsdata tegner et billede af en overraskende robust fremstillingssektor. Landets import steg med 17,7% til 39,67 milliarder dollars, hvilket resulterede i et månedligt handelsoverskud på 3,72 milliarder dollars. Denne præstation, efter et kumulativt handelsoverskud på 13,99 milliarder dollars i årets første otte måneder, understreger Vietnams fortsatte rolle som et centralt eksportkraftværk i Sydøstasien. Trods de nye toldsatser på USA’s største marked ser eksportmotoren ud til at holde sig stabil, understøttet af en stærk vækst i industriproduktionen på 8,9% og en stigning i detailsalget på 10,6%.

Voksende modvind og regeringens bekymringer

Trods de tilsyneladende positive oversigtstal slår regeringen alarm over voksende økonomiske risici. Premierministeren advarede om, at globale handelsspændinger og konflikter påvirker produktion og forsyningskæder. Mere kritisk bemærkede han, at centrale økonomiske drivkræfter, herunder indenlandsk forbrug, eksport og offentlige investeringer, viser tegn på afmatning. Regeringens bekymring forstærkes yderligere af et stigende forbrugerprisindeks, som steg 3,24% i august, hvilket signalerer potentielt inflationspres, der kan true den økonomiske stabilitet. Med regeringens mål om en ambitiøs økonomisk vækst på 8,3%-8,5% i år og et inflationsinterval på 4,5%-5,0% antyder premierministerens advarsel, at vejen til at nå disse mål bliver stadig vanskeligere. De stærke august-tal er, omend opmuntrende, muligvis en efterslæbende indikator, der skjuler de betydelige udfordringer, økonomien nu står over for.