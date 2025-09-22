Vietnams økonomi udsat for amerikanske toldsatser, FN-rapport anslår et tab på 25 milliarder dollars

En nylig rapport fra FN’s Udviklingsprogram (UNDP) afslører, at Vietnam er det land, der er mest sårbart over for de amerikanske toldsatser, der blev indført i august, og står over for et potentielt eksporttab på op til 25 milliarder dollars. Skønnet, der repræsenterer næsten en femtedel af Vietnams samlede årlige eksport til USA, understreger den dybe og uforholdsmæssigt store indvirkning af handelsforanstaltningen på den sydøstasiatiske nation. Vietnam har været en vigtig leverandør til det amerikanske marked med varer for 136,5 milliarder dollars leveret sidste år, hovedsageligt fra fabrikker drevet af udenlandske multinationale virksomheder.

Uforholdsmæssig stor indvirkning på et produktionscenter

UNDP’s resultater tyder på, at Vietnams potentielle fald på 19,2% i eksporten til USA er næsten dobbelt så højt som det forventede gennemsnit for Sydøstasien som helhed, som anslås til et fald på 9,7%. Dette fremhæver Vietnams unikke eksponering på grund af landets store afhængighed af det amerikanske marked. De første data afspejler allerede dette pres, da Vietnams eksport til USA faldt med 2 % i august, med et bemærkelsesværdigt fald på 5,5 % i fodtøjseksporten. Denne nedtur har fået Verdensbanken til at nedjustere Vietnams vækstprognoser for året.

De langsigtede økonomiske udsigter

Selvom den fulde effekt af toldsatserne kan tage år at materialisere sig, anslår UNDP-rapporten, at faldet i den amerikanske eksport kan barbere omkring 5 % af Vietnams bruttonationalprodukt. Rapportens værst tænkelige scenarie antager, at toldsatserne fuldt ud overvæltes på amerikanske forbrugere, hvilket dæmper efterspørgslen – en situation, der endnu ikke er fuldt ud udfoldet. Mens eksportører og politikere sandsynligvis vil arbejde på at afbøde skaden gennem omkostningsabsorption og markedsdiversificering, advarer rapporten også om en “ødelæggende effekt” fra potentielle toldsatser på 40 % på omskibede varer med højt kinesisk indhold, en faktor, der ikke er inkluderet i de primære estimater. Resultaterne tjener som en barsk påmindelse om de risici, der er forbundet med globale afhængigheder af forsyningskæder og den komplekse dynamik i international handelspolitik.