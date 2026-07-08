Virgin Media idømt bøde på 28 mio. pund for at forhindre opsigelser

Det britiske teleselskab har ifølge Ofcom bevidst lagt telefonrør på og forsinket kunder, der ville opsige deres abonnement. Bøden er den tredjestørste i regulatorens historie.

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Den britiske teleoperatør Virgin Media er blevet idømt en bøde på 28 mio. pund, svarende til omkring 250 mio. kroner, for systematisk at have forhindret kunder i at opsige deres abonnementer. Det oplyser den britiske telemyndighed Ofcom, som ifølge BBC har afdækket, at millioner af opkald fra kunder sandsynligvis blev “mishåndlet” over en periode på næsten tre år.

Ofcoms undersøgelse dækker perioden fra 1. januar 2022 til 11. september 2024 og peger på en række konkrete metoder, som Virgin Medias medarbejdere angiveligt har benyttet: unødvendige og gentagne overførsler mellem afdelinger, bevidst afbrudte opkald, gentagne forsøg på at presse kunder til at blive, samt urimeligt lange ventetider uden grund. Ifølge Ofcom var Virgin Medias provisionsordning direkte medvirkende til, at medarbejdere blev finansielt belønnet for netop denne adfærd.

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Bøden blev nedsat med 30 procent, fordi Virgin Media erkendte fejlene og valgte at indgå forlig med myndigheden, oplyser Ofcom. Selskabet har over for BBC undskyldt over for “den lille andel af kunder, som oplevede problemer i forbindelse med at aftale en ny kontrakt eller opsige deres abonnement”.

To-trins system gjorde det svært at slippe væk

Ifølge Ofcoms undersøgelse benyttede Virgin Media et system med to lag af kundeservicemedarbejdere, hvor kun medarbejdere i det andet lag reelt havde mulighed for at behandle en opsigelse. Det resulterede i, at over en million opkald krævede, at kunden gentog sin henvendelse over for mindst én yderligere medarbejder, før sagen kunne behandles.

Natalie Black, som er Ofcoms gruppedirektør for infrastruktur og konnektivitet, kalder selskabets adfærd for “temmelig chokerende” og udtryk for “dårlig opførsel” over for kunderne, fortæller hun til BBC’s Today-program. Hun oplyser desuden, at Ofcom allerede forsøgte at løse problemet uformelt tilbage i 2022, men uden held.

“Fakta er klare. Virgin Media gjorde det sværere for kunder at opsige deres kontrakter og samarbejdede ikke fuldt ud med vores undersøgelse,” udtaler Natalie Black ifølge BBC.

Kunder betaler prisen for manglende opsigelser

Ofcom modtog i alt 1.881 konkrete kundeklager over problemer med at opsige deres abonnement i den undersøgte periode. Nogle kunder valgte ifølge myndigheden i stedet at stoppe deres betalingsservice for at slippe for abonnementet, hvilket i flere tilfælde førte til yderligere problemer som glemte betalinger og negativ påvirkning af kreditvurderingen.

BBC bringer historien om Anthony fra Brighton, der i august sidste år forsøgte at opsige sin TV-pakke hos Virgin, kort før kontrakten skulle fornyes. Den 58-årige mand har været kunde hos selskabet i et årti, men oplevede, at priserne “steg astronomisk de seneste tre-fire år”.

Da han ringede, blev opkaldet ifølge ham selv afbrudt, efter at han var blevet mødt af en række “usammenhængende” automatiske beskeder. “Jeg kom aldrig til at tale med en person,” fortæller han til BBC. “Jeg gav simpelthen op.” Hans abonnement blev efterfølgende fornyet uden varsel, og han betaler nu 90 pund mere om måneden end sidste år.

Ny sag føjer sig til tidligere bøder

Sagen kommer, mindre end et år efter Virgin Media i december 2025 blev idømt en bøde på 24 mio. pund for at have efterladt sårbare kunder “i fare for skade”, som BBC tidligere har beskrevet. Ofcom oplyser, at den nye bøde er den tredjestørste, myndigheden nogensinde har uddelt, og den største, der er givet under regulatorens forbrugerbeskyttelsesregler.

Virgin Media skal betale bøden inden for to måneder, og pengene tilfalder den britiske statskasse frem for de berørte kunder direkte. Ofcom kræver desuden, at selskabet inden for seks måneder gennemgår samtlige berørte kunder, der har klaget, for at sikre, at de har modtaget den kompensation eller de øvrige tiltag, de er berettiget til.

Virgin Media oplyser over for BBC, at selskabet siden har “helt redesignet” sin kundeservice og adresseret de “historiske mangler” gennem en række forbedringer. Ifølge en talsperson viser Ofcoms seneste data, at Virgin Media nu er den bredbåndsudbyder, der modtager færrest klager, og at antallet af klager specifikt vedrørende “vanskeligheder ved at opsige” er faldet med 89 procent det seneste år sammenlignet med 2023.

Relevant for investorer i telesektoren

Virgin Media indgår i joint venture-selskabet Virgin Media O2, som ejes i fællesskab af det børsnoterede Liberty Global og den spanske teleoperatør Telefónica. Store bøder og omdømmerisiko af denne karakter kan potentielt påvirke, hvordan investorer vurderer telesektorens indtjeningsudsigter og regulatoriske risiko, ikke mindst i lyset af, at Ofcom samtidig understreger, at man har indført nye tiltag som “One Touch Switch” for at gøre det nemmere for forbrugere at skifte udbyder.

Sagen kan også ses som en påmindelse om, at forbrugerbeskyttelse og opsigelsesregler i stigende grad skærpes i Europa. Herhjemme trådte der i april nye regler i kraft, som skal gøre det lettere for danske forbrugere at opsige abonnementer og få refusion, hvilket understreger, at problemstillingen ikke kun er britisk.