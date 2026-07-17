Visa lancerer ny stablecoin-platform og udfordrer Circle med Open USD

Visa har lanceret Visa Stablecoin Platform, der skal give banker og fintechs adgang til at udstede og afvikle stablecoins – med Open USD i front.

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Visa har torsdag lanceret en ny platform, der skal gøre det lettere for banker og fintechselskaber at udstede, forvalte og afvikle stablecoins direkte gennem betalingsgigantens netværk. Platformen, der går under navnet Visa Stablecoin Platform (VSP), lægger sig op ad Open USD-standarden og markerer endnu et skridt i Visas satsning på digitale dollar-tokens, skriver CryptoNewsZ og CoinDesk.

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Ifølge CoinDesk giver den nye platform finansielle institutioner mulighed for at håndtere hele livscyklussen for en stablecoin – fra udstedelse til afvikling – uden selv at skulle bygge den nødvendige infrastruktur op fra bunden. Det sænker adgangsbarrieren for banker og fintechs, der ønsker at komme ind på markedet for digitale dollar-baserede betalingsmidler.

Direkte udfordring til Circle

Lanceringen kommer på et tidspunkt, hvor konkurrencen om at eje infrastrukturen bag stablecoins strammes markant. CoinDesk peger på, at Visas nye satsning skaber “fresh competition” for Circle, der står bag den dominerende USDC-stablecoin og hidtil har været en af de foretrukne partnere for finansielle institutioner, der ønsker at bevæge sig ind på området.

Med Visa Stablecoin Platform positionerer betalingsselskabet sig i stedet som en central udbyder af den tekniske ramme, der gør det muligt for banker at lancere deres egne stablecoin-løsninger under Open USD-flaget, i stedet for at være afhængige af tredjepartsudstedere som Circle.

Hvad betyder det for banker og fintechs

Ifølge CryptoNewsZ skal platformen give finansielle institutioner mulighed for at bygge egne stablecoin-produkter oven på Visas eksisterende globale betalingsnetværk. Det kan potentielt give banker en hurtigere og billigere vej til at tilbyde digitale dollar-baserede betalingsløsninger til deres kunder, uden at skulle indgå aftaler med eksisterende krypto-udbydere.

For Visa selv er lanceringen et led i en større strategi, hvor selskabet gradvist har udvidet sin rolle fra klassisk kortbetalingsnetværk til også at omfatte infrastruktur for digitale valutaer og tokeniserede aktiver. Ved at stille sig i midten af værdikæden – mellem banker, fintechs og de underliggende stablecoins – kan Visa potentielt fastholde en central position, selv hvis flere transaktioner fremover afvikles direkte i stablecoins i stedet for gennem traditionelle korttransaktioner.

Betydning for danske investorer

Visa-aktien er en af de mest udbredte enkeltaktier blandt danske investorer, blandt andet via globale indeksfonde og pensionsdepoter, og udviklingen i selskabets krypto- og stablecoin-strategi kan derfor have direkte betydning for danske porteføljer. Stablecoin-markedet er samtidig i hastig vækst globalt, drevet af både regulatoriske fremskridt i USA og stigende interesse fra traditionelle finansielle institutioner.

Skulle Visa lykkes med at etablere sig som en central infrastruktur-leverandør på stablecoin-området, kan det på sigt styrke selskabets forretningsmodel og indtjeningsgrundlag – men det er samtidig et marked, hvor konkurrencen fra både Circle og andre kryptonære aktører forventes at intensiveres i de kommende år.

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Kilder: Cryptonewsz, CoinDesk