VM-finalen Spanien-Argentina: Rekordpriser og prominente gæster i New Jersey

Søndagens VM-finale mellem Spanien og Argentina på MetLife Stadium byder på billetpriser over 6.400 dollar og besøg af Mexicos præsident.

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Søndag eftermiddag mødes Spanien og Argentina i VM-finalen på MetLife Stadium i East Rutherford, New Jersey. Argentina forsvarer titlen fra 2022, mens billetpriserne til opgøret er nået op i et niveau, der overgår de fleste tidligere finaler i turneringens historie.

Rekordhøje billetpriser

Ifølge Fortune koster den billigste billet på det uofficielle andenhåndsmarked over 6.400 dollar, mens særlige hospitality-pladser med adgang til lounger og forplejning sælges for op mod 60.000 dollar stykket. Det gør finalen til et af de dyreste enkeltstående sportsbegivenheder, der er afholdt i USA i nyere tid.

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De ekstreme priser afspejler dels den generelle interesse for VM-slutrunden i USA, dels den logistiske begrænsning i antallet af pladser på MetLife Stadium, der har en kapacitet på omkring 82.500 tilskuere. Efterspørgslen har presset priserne markant op i takt med, at kampdagen nærmer sig.

Politisk opmærksomhed omkring kampen

Finalen tiltrækker ikke kun fodboldfans. Mexicos præsident Claudia Sheinbaum deltager i finalen efter en invitation fra USA’s præsident Donald Trump, oplyser Investing.com. Besøget understreger den diplomatiske og symbolske betydning, som slutrunden har fået i forbindelse med det bredere nordamerikanske værtskab for VM.

At en siddende statsleder rejser til kampen på personlig invitation fra USA’s præsident, sender et signal om, at slutrunden bruges aktivt som platform for internationale relationer mellem de tre værtsnationer USA, Mexico og Canada.

Hvad betyder det for investorer?

Selvom en enkelt fodboldkamp umiddelbart ligger fjernt fra de finansielle markeder, illustrerer prisudviklingen på billetterne den økonomiske slagkraft, som store idrætsbegivenheder kan have. Hospitality-markedet, hotelkapacitet, transport og medieaftaler omkring finalen genererer betydelige omsætningstal for både arrangører, rettighedshavere og lokale værtsbyer.

For danske investorer med eksponering mod sport, medier eller oplevelsesøkonomi – eksempelvis gennem aktier i streamingtjenester, mediehuse eller forbrugerrettede selskaber – er events som VM-finalen en påmindelse om, at efterspørgslen efter unikke, oplevelsesbaserede produkter fortsat er stigende, selv i perioder med generel forbrugertilbageholdenhed.

Selve kampen ventes fulgt af hundreder af millioner seere globalt via en række tv-kanaler og streamingtjenester, hvilket understreger VM-finalens rolle som en af verdens mest kommercielt værdifulde sportsbegivenheder.

Kilder: Forbes, Investing.com, Fortune