Volkswagen skærer modelprogram med op til det halve – job hænger i det uvisse

VW vil skære modelprogrammet med op til 50 pct. og sænke kapaciteten til ni mio. biler årligt. Fagforeninger blokerede for konkrete fyringstal på bestyrelsesmøde.

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Volkswagen vil beskære sit modelprogram med helt op til halvdelen over de kommende år og samtidig sænke produktionskapaciteten markant. Det oplyste den tyske bilkoncern torsdag efter et anspændt bestyrelsesmøde, men uden at melde ud om de omfattende fyringer, som flere medier ellers har rapporteret om. Det skriver CNBC.

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Europas største bilproducent vil fremover koncentrere sig om de mest attraktive markedssegmenter og skære gradvist i antallet af modeller. Samtidig sænkes den årlige produktionskapacitet til ni millioner biler, hvilket er en betydelig reduktion fra det tidligere mål på 12 millioner biler, som blev sat før coronapandemien.

Udmeldingen kommer efter et højspændt møde i koncernens tilsynsråd torsdag og kort tid efter, at flere medier har berettet om planer om at lukke fire tyske fabrikker og skære op mod 100.000 job. Ifølge Reuters, der citerer to unavngivne kilder, blokerede medarbejderrepræsentanterne i Volkswagen dog for en fuld omstrukturering på selve bestyrelsesmødet.

Historisk stor omvæltning på spil

De rapporterede fyringsplaner ville, hvis de gennemføres, udgøre den mest vidtgående omstrukturering i Volkswagens knap 90-årige historie. Ifølge CNBC er der tale om en fordobling af de 50.000 job, som selskabet tidligere har varslet skulle nedlægges, og planerne omfatter angiveligt også lukning af fire tyske fabrikker: Hannover, Zwickau, Emden samt Audi-fabrikken i Neckarsulm.

Planerne blev først omtalt af Manager Magazin i slutningen af juni og mødes med stærk modstand fra både tyske politikere og de magtfulde fagforeninger. Det tyske fagforbund IG Metall og Volkswagens samlede virksomhedsråd har varslet, at de vil kæmpe imod både de rapporterede fyringer og fabrikslukningerne. Torsdag arrangerede IG Metall en protestaktion foran Volkswagens fabrik i den østtyske by Zwickau.

Volkswagens administrerende direktør, Oliver Blume, forsvarede den nye plan i en udtalelse, hvor han pegede på, at koncernen nu bevæger sig ind i den næste fase af sin omstilling ved egen kraft og gør Volkswagen-koncernen hurtigere, mere modstandsdygtig og mere konkurrencedygtig.

Analytikere savner konkrete svar

Trods de store overskrifter mener analytikerne hos Jefferies ifølge CNBC, at torsdagens plan reelt kun bidrog med begrænset ny information. Banken peger på, at der fortsat ikke er tegn på fremskridt i forhold til en aftale om hverken fabrikslukninger, en femårig investeringsplan eller de yderligere personalereduktioner på op til 100.000 stillinger, som har været fremme i medierne.

Den manglende klarhed lægger sig oven på et allerede presset år for Volkswagen-aktien. Ifølge CNBC handles VW-aktien fredag morgen omkring 0,8 pct. lavere, og kursen har for nylig ligget på niveauer, der ikke er set siden sommeren 2010. Samlet set er aktien faldet mere end 30 pct. siden årsskiftet.

Henning Gebhardt, partner og fondsforvalter hos HollyHedge Consult, beskrev situationen for CNBC’s “Europe Early Edition” med ordene: “Hvis man kigger på aktiekursen, fortæller den en historie.” Han uddybede, at Volkswagen står i en perfekt storm, hvor konkurrencen fra kinesiske producenter er meget hård og ikke giver reelt overskud i Kina, samtidig med at koncernen presses af toldsatser og konkurrenter med et stærkere produktudbud, mens hele bilindustrien generelt er under pres.

Pres fra flere kanter

Volkswagen havde i forvejen skitseret planer om omfattende afskedigelser og lanceret en stor produktoffensiv for at imødegå et krydspres fra amerikanske importtold og den stigende konkurrence fra kinesiske bilmærker. Den seneste udvikling viser dog, at ledelsen ikke uden videre kan trumfe sine planer igennem over for de stærke tyske arbejdstagerrepræsentanter, der har afgørende indflydelse i bestyrelseslokalet.

For danske investorer med eksponering mod europæisk bilindustri, herunder via bredere europæiske indeksfonde, er sagen et vigtigt eksempel på, hvor svært det er at omstille traditionelle bilkoncerner til den nye virkelighed med elektrificering, kinesisk konkurrence og handelspolitisk usikkerhed. Volkswagen er ikke direkte noteret i den danske C25-familie, men koncernens skæbne påvirker leverandørkæder og den samlede stemning for europæiske industriaktier, som mange danske porteføljer har eksponering mod gennem globale eller europæiske aktiefonde.

Det bliver afgørende at følge, om Volkswagens ledelse i de kommende måneder kan opnå enighed med fagforeningerne om de mere kontroversielle dele af planen, herunder de mulige fabrikslukninger og de større personalereduktioner. Indtil da vil markedet formentlig fortsat kigge skeptisk på aktien, som analytikerne mener mangler konkrete beviser for fremdrift i den svære transformation.