Volkswagen vil skære op til 100.000 job efter fald i overskud og kinesisk pres

Volkswagen planlægger at skære op til 100.000 stillinger globalt efter styrtdyk i overskud og hård konkurrence fra kinesiske elbilproducenter.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

VOW3.XETRA 73,12 ▼ -0,46% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Volkswagen-koncernen planlægger at skære op til 100.000 job globalt. Det skriver BBC. Bilgiganten, der tæller mærker som Porsche og Audi under sig, er ramt af et markant fald i overskuddet og hård konkurrence fra kinesiske elbilproducenter.

Læs mere: Volkswagen Aktie: kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Med omkring 630.000 ansatte på verdensplan er Volkswagen en af de allerstørste arbejdsgivere i den europæiske bilindustri. En nedskæring på op til 100.000 stillinger vil derfor svare til, at koncernen barberer sin samlede arbejdsstyrke med op mod en sjettedel, ifølge DW.

En arv fra fortidens ekspansion

Ifølge DW’s gennemgang har Volkswagens store medarbejderstab i årevis været under kritik for at være for tung og dyr i drift sammenlignet med konkurrenterne. Koncernen har historisk bygget sin arbejdsstyrke op gennem årtier med ekspansion og opkøb af mærker, hvilket har efterladt en organisation med betydelig overlap og administrative dobbeltfunktioner.

Den struktur er nu blevet en økonomisk byrde, i takt med at Volkswagen samtidig skal investere massivt i omstillingen til elbiler. Det sker på et tidspunkt, hvor kinesiske producenter for alvor for har vundet terræn både på hjemmemarkedet i Kina og i eksportmarkeder, som traditionelt har været domineret af tyske og andre vestlige mærker.

Kinesisk konkurrence presser hele branchen

Kinesiske elbilproducenter har de seneste år formået at kombinere lavere produktionsomkostninger med hurtig teknologisk udvikling, hvilket har sat de traditionelle bilkoncerner under et hidtil uset priset. Volkswagen har ifølge både BBC og DW oplevet et markant fald i overskuddet, hvilket direkte kobles til den øgede konkurrence fra Kina samt de høje omkostninger ved omstillingen til elektriske drivlinjer.

Spørgsmålet, som DW rejser, er, om en nedskæring i den størrelsesorden overhovedet er tilstrækkelig til at sikre koncernens konkurrenceevne på længere sigt over for det, der betegnes som en decideret “kinesisk elbil-storm”.

Betydning for danske investorer

Volkswagen er en af Europas mest omsatte industriaktier og indgår i mange danske investeringsporteføljer, herunder gennem europæiske indeksfonde. Meddelelsen om massive jobnedskæringer sender typisk et signal om, at ledelsen forventer fortsat pres på indtjeningen i den kommende periode, hvilket kan påvirke både aktiekurs og udbyttepolitik.

For danske investorer med eksponering mod europæisk bilindustri er sagen samtidig et eksempel på, hvor hurtigt konkurrencebilledet har ændret sig i takt med, at kinesiske producenter for alvor har etableret sig i Europa. Udviklingen i Volkswagen kan derfor blive en pejlemærke for resten af den europæiske bilsektor, herunder underleverandører, hvoraf flere også er noteret på europæiske børser med relevans for danske porteføljer.

Kilder: BBC, Dw