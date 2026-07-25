Wall Street falder: AI-frygt, Mideast-risici og told sender S&P 500 og Nasdaq ned

S&P 500 og Nasdaq faldt, da investorer vejede AI-investeringer, nye toldsatser og Mellemøsten-uro op mod stærke regnskaber som Intels.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

INTC.US 92,32 ▼ -7,89% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

De amerikanske aktiemarkeder trak sig tilbage, da investorerne kæmpede med en cocktail af bekymringer: stigende usikkerhed om, hvor meget techgiganterne reelt tjener på deres AI-investeringer, nye amerikanske toldsatser og en optrapning af konflikten i Mellemøsten. Både S&P 500 og Nasdaq lukkede i rødt, ifølge Economic Times.

Læs mere: Intel Aktie (INTC): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Uroen kommer, netop som en række af de største techselskaber er på vej med kvartalsregnskaber, og markedet forsøger at vurdere, om de enorme investeringer i kunstig intelligens rent faktisk kan retfærdiggøres af de fremtidige indtjeninger. Investing.com beskriver samme mønster: Nasdaq halter efter, mens investorerne er nervøse for AI-udgifterne forud for de kommende regnskaber.

Intel overrasker positivt – men aktien falder alligevel

Chipgiganten Intel formåede at overraske markedet med et stærkt kvartalsregnskab, men aktien faldt alligevel. Ifølge Crypto Briefing landede Intels omsætning på 16,1 milliarder dollar i andet kvartal 2026 – en stigning på 25 procent år over år – mens indtjeningen pr. aktie mere end fordoblede analytikernes forventninger, drevet af en vækst på 59 procent i selskabets AI-segment.

Trods de stærke tal og en fremadrettet guidance med øgede investeringsplaner reagerede investorerne negativt på Intel-aktien. Det understreger, hvor skeptisk markedet i øjeblikket er over for selskabernes AI-udgifter, uanset om regnskaberne isoleret set ser solide ud.

Told og Mellemøsten-uro presser sentimentet

Oven i AI-usikkerheden lagde nye amerikanske toldsatser yderligere pres på markedet. Samtidig har amerikanske militærstrejker i Iran skærpet den geopolitiske uro og sendt oliepriserne markant op, hvilket ifølge Economic Times bidrog til den forsigtige stemning blandt investorerne.

Kombinationen af handelspolitisk usikkerhed og en optrappet konflikt i Mellemøsten skaber en dobbelt risikofaktor for aktiemarkedet: Dels frygten for øgede omkostninger for amerikanske virksomheder som følge af tolden, dels risikoen for at højere energipriser presser inflationen op igen.

Alle øjne på Fed og nøgletal

Investorerne retter nu blikket mod de kommende ugers vigtige økonomiske nøgletal og Federal Reserves rentebeslutning, der ventes at give en klarere pejling på, hvordan den amerikanske centralbank vurderer balancen mellem inflationsrisici og en potentielt afkølet vækst.

For danske investorer med eksponering mod amerikanske tech- og halvlederaktier er ugens udvikling en påmindelse om, at selv stærke regnskabstal ikke nødvendigvis er nok til at løfte kurserne, når markedet er nervøst for, om AI-investeringerne på sigt kan tjene sig hjem. Samtidig kan stigende oliepriser og et skærpet handelsklima også få afsmittende effekt på europæiske og danske aktier med eksponering mod global handel og energipriser.

Læs også: Intel slog forventningerne med 1,7 mia. dollar – aktien faldt alligevel 11 pct.

Kilder: Economictimes, Investing.com, Cryptobriefing