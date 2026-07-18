Wall Street holder fast i køb-anbefalinger, selv om SpaceX-aktien styrtdykker

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SPCX.US 123,99 ▼ -5,43% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

SpaceX-aktien har nu handlet under sin børsintroduktionskurs på 135 dollar i flere dage i træk, efter at selskabet i sidste uge måtte aflyse en testflyvning med sin Starship-raket. Alligevel fastholder flere af de banker, der stod bag børsnoteringen, deres køb-anbefalinger på aktien – en situation, som ifølge Financial Times sætter spørgsmålstegn ved, hvor uafhængig Wall Street-research reelt er, selv efter årtiers reformer i kølvandet på dotcom-boblen.

Læs mere: SpaceX Aktie (SPCX): kurs, analyse og købsguide

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Aktien har mistet næsten en fjerdedel af sin værdi

Ifølge CNBC er SpaceX-aktien faldet med omkring 23 procent, siden selskabet blev optaget i Nasdaq-100-indekset. Faldet accelererede, efter at Elon Musks rumfartsselskab i sidste øjeblik måtte afbryde en planlagt testflyvning med den store Starship-raket. Aktien lukkede efterfølgende under sin debutkurs to dage i træk, og der har været yderligere nedgang i den efterfølgende handel, skriver MarketWatch.

Kursfaldet har allerede kostet flere store investorer betydelige papirgevinster. Ifølge The Guardian har den australske minemilliardær Gina Rinehart, som var blandt de investorer, der fik tildelt aktier ved børsnoteringen, set en anslået gevinst på omkring 700 millioner australske dollar blive udvisket, efter at aktien dykkede under introduktionskursen på 135 dollar til omkring 131 dollar.

Bankerne bag IPO’en holder fast i deres anbefalinger

Det er netop her, Financial Times’ analyse rejser en principiel diskussion. På trods af kursfaldet fastholder flere af de banker, der arrangerede SpaceX’s børsnotering, deres køb-anbefalinger på aktien. Det er en velkendt problematik i finansverdenen: banker, der tjener store gebyrer på at føre selskaber på børsen, har historisk haft en tendens til at anbefale de samme aktier, deres analytikere efterfølgende dækker.

Ifølge Financial Times illustrerer situationen, hvor begrænset effekten af de reformer har været, som blev indført efter dotcom-boblens kollaps i begyndelsen af 2000’erne. Dengang blev flere store banker anklaget for at have udstedt overdrevent positive aktieanbefalinger på selskaber, de samtidig havde finansielle interesser i via rådgivningsopgaver – noget der efterfølgende førte til strammere regler om adskillelse mellem investeringsbanker og deres researchafdelinger.

Hvad betyder det for investorer?

For private investorer, herunder danske, der har fulgt SpaceX’s børsnotering med interesse, understreger sagen en klassisk pointe: analytikeranbefalinger fra banker, der selv har tjent penge på en børsnotering, bør altid vurderes med et kritisk blik. Der er en indbygget interessekonflikt, når en bank både rådgiver om prisfastsættelsen ved en IPO og efterfølgende udsteder handelsanbefalinger på den samme aktie.

Aktiens seneste udvikling illustrerer også, hvor følsomt markedet reagerer på operationelle tilbageslag hos et selskab som SpaceX, hvor forventningerne til teknologiske milepæle – som Starship-programmet – i høj grad driver aktiekursen. En enkelt aflyst testflyvning har på få dage kunnet udradere hundredvis af millioner af dollar i markedsværdi og gøre investorers papirgevinster til papirtab.

Sagen kan tjene som en påmindelse til danske investorer, der overvejer at deltage i store, glamourøse børsnoteringer, om at være ekstra kritiske over for anbefalinger fra banker med direkte økonomiske bånd til det pågældende selskab. Uafhængig research og en vurdering af selskabets fundamentale forretningsudvikling bør altid veje tungere end optimistiske kursmål fra IPO-arrangørernes egne analytikere.

Kilder: Financial Times, MarketWatch, CNBC, The Guardian