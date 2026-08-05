Wall Street i rekord: Bessent varsler snarlig Hormuz-aftale

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Det amerikanske aktiemarked satte ny rekord, efter USA’s finansminister Scott Bessent oplyste, at en aftale om at genåbne skibstrafikken gennem Hormuz-strædet er tæt på at falde på plads. S&P 500-indekset lukkede på et rekordhøjt niveau, drevet af optimisme om, at en af verdens vigtigste olieruter snart kan fungere normalt igen, skriver Financial Times.

Ifølge flere kilder er iranske og omanske forhandlere blevet enige om en midlertidig ordning for skibsfarten gennem strædet, som transporterer omkring en femtedel af verdens olieforbrug. Det amerikanske centralkommando, CENTCOM, har samtidig bekræftet, at strædets sydlige rute forbliver “fri og åben”, hvilket har bidraget til at dæmpe markedernes usikkerhed, fremgår det af CNBC’s dækning.

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Rubio og Bessent bekræfter fremskridt

Både USA’s udenrigsminister Marco Rubio og finansminister Scott Bessent har offentligt bekræftet, at forhandlingerne er nået så langt, at skibsfarten forventes at kunne genoptages, skriver BBC. Udmeldingerne kommer efter en periode med stigende bekymring for forsyningssikkerheden i regionen, som havde sendt oliepriserne op og lagt en dæmper på aktiemarkederne.

Nu går bevægelsen den anden vej. Olieprisen er faldet efter to dage med kraftige stigninger, i takt med at investorerne retter blikket mod den faktiske skibstrafik gennem strædet, fremgår det af Investing.com. Faldende oliepriser mindsker samtidig risikoen for, at højere energipriser skal presse inflationen op yderligere i den kommende tid.

Guld holder stand, og renteforventninger ændres

Guldprisen har handlet i et snævert interval, da udsigten til en løsning på Hormuz-konflikten har dæmpet inflationsfrygten og samtidig reduceret sandsynligheden for, at den amerikanske centralbank Federal Reserve skal hæve renten yderligere, skriver Financial Post. Det er en markant vending i markedernes forventninger, efter uroen om Hormuz-strædet tidligere havde skabt frygt for stigende energipriser og deraf følgende inflation.

Optimismen har også spredt sig til de asiatiske markeder, hvor aktier ventes at følge Wall Streets opgang. Udsigten til en interimaftale med Iran har lettet bekymringen om energiforsyningen betydeligt, og det styrker samtidig argumentet for, at Fed kan holde renten uændret i den kommende periode, fremgår det af Economic Times’ dækning af de asiatiske markeder.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Faldende oliepriser kan lette presset på transport- og logistiktunge selskaber, mens udsigten til en mere afdæmpet rentekurs fra Fed generelt er positivt for aktiemarkederne, herunder danske C25-selskaber med eksponering mod det amerikanske marked.

Samtidig understreger episoden, hvor hurtigt markedssentimentet kan skifte, når geopolitisk usikkerhed omkring vigtige forsyningsruter som Hormuz-strædet ændrer sig. En egentlig, bindende aftale er endnu ikke bekræftet officielt af begge parter, og investorer bør derfor holde øje med, om de foreløbige meldinger fra Bessent og Rubio følges op af en formel løsning.

Læs også: Olieprisen stabiliseres på håb om Hormuz-aftale mellem USA og Iran

Kilder: Financial Times, CNBC, BBC, Economictimes, Financialpost