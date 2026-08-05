Wall Street i rekord: Dow og S&P 500 sætter nye toppe, Nasdaq i bedste firedages stime i over et år

S&P 500 og Dow Jones sluttede på rekordniveauer, mens Nasdaq oplevede sin bedste fire-dages periode i over et år, drevet af stærke selskabsregnskaber og faldende oliepriser.

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De amerikanske aktiemarkeder satte nye rekorder tirsdag, hvor både Dow Jones Industrial Average og S&P 500 sluttede på historisk høje niveauer. Samtidig oplevede teknologitunge Nasdaq Composite sin bedste fire-dages periode i over et år, ifølge oplysninger fra MarketWatch og The Guardian.

S&P 500 steg 1,8 procent og overhalede dermed den forrige rekord, som blev sat for et par måneder tilbage. Dow Jones lagde 907 point til, svarende til en stigning på 1,7 procent, og satte dermed endnu en rekord dagen efter det foregående all-time high. Nasdaq sluttede 2,6 procent højere, hvilket ifølge The Guardian markerede indeksets bedste fire-dages forløb i mere end et år.

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Solide regnskaber og faldende oliepris driver rallyet

Bag den brede kursstigning ligger en kombination af stærke selskabsregnskaber og lettede bekymringer om energipriserne. Ifølge The Guardian har amerikanske virksomheder generelt leveret solide indtjeningstal i den igangværende regnskabssæson, hvilket har givet investorerne fornyet risikoappetit.

Samtidig har faldende oliepriser trukket i samme retning. Lavere energipriser dæmper inflationspresset og letter dermed også bekymringerne om, hvor længe den amerikanske centralbank vil holde renten høj. Det har historisk været en vigtig drivkraft for risikovillige aktier, ikke mindst i teknologisektoren, som Nasdaq er tungt vægtet mod.

Bred fremgang på tværs af indekserne

Det er sjældent, at alle tre store amerikanske indeks – Dow, S&P 500 og Nasdaq – sætter rekorder eller stærke stigninger på samme dag. Denne bredde i rallyet tyder på, at optimismen ikke kun er drevet af enkelte store teknologiselskaber, men af en generel tro på økonomien og virksomhedernes indtjeningsevne.

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier via ETF’er, pensionsopsparinger eller direkte aktiebeholdninger er udviklingen relevant. Mange danske investeringsforeninger og pensionskasser har betydelige positioner i amerikanske aktier, og rekordniveauerne på Wall Street kan derfor smitte positivt af på danske porteføljer og pensionsopsparinger de kommende måneder – dog med det sædvanlige forbehold om, at aktiemarkeder også kan vende hurtigt.

Geopolitisk ro bidrager til stemningen

Udviklingen på oliemarkedet, som har bidraget til dagens optimisme, hænger blandt andet sammen med aftagende bekymringer om spændingerne i Mellemøsten. Lavere risikopræmier på olie har historisk givet luft til aktiemarkederne, fordi det reducerer usikkerheden om både inflation og forsyningssikkerhed.

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Investorer vil i den kommende tid holde nøje øje med, om den positive regnskabstendens fortsætter, samt hvordan udviklingen i energipriserne og de geopolitiske forhold påvirker markedets risikovillighed fremadrettet. Rekorderne fra tirsdagens handel understreger dog, at markedet i øjeblikket vægter positive faktorer højere end de vedvarende usikkerheder.

Kilder: MarketWatch, The Guardian