Wall Street i rekord: Momentum-aktier vender stærkt tilbage efter kursfald

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Det amerikanske aktiemarked satte tirsdag nye rekorder, drevet af stærke selskabsindtjeninger og faldende oliepriser. Ifølge The Guardian steg S&P 500-indekset 1,8 procent og passerede dermed sin tidligere rekord fra få måneder tilbage. Samtidig var det især de aktier, der tidligere blev ramt hårdest af markedsuro, som klarede sig bedst.

Dow Jones Industrial Average lagde 907 point til, svarende til en stigning på 1,7 procent, og satte dermed rekord for anden dag i træk. Nasdaq Composite, der er tungt vægtet mod teknologiaktier, sprang 2,6 procent op. Fremgangen understreger den optimisme, der har præget de amerikanske børser i de seneste uger, hvor både robuste regnskaber og et roligere oliemarked har givet investorerne appetit på risiko.

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Momentum-aktier tilbage i førersædet

En central udvikling i den seneste rekordfremgang er, at aktier, der tidligere var udsat for kraftige momentum-udsalg, nu leder an i markedets opsving. Ifølge MarketWatch er det netop de investorer, der holdt fast gennem den turbulente periode med momentum-korrektion, som nu ser deres positioner blive belønnet, i takt med at markedet igen søger mod risikofyldte og vækstorienterede aktier.

Momentum-strategier, hvor investorer køber aktier med stærk kursudvikling og sælger dem med svag udvikling, led et betydeligt tilbageslag tidligere i år, da mange af de mest populære vækst- og AI-relaterede aktier oplevede kraftige korrektioner. Den seneste udvikling tyder på, at denne dynamik nu er ved at vende, hvilket kan have betydning for både institutionelle og private investorer, der har fulgt momentum-baserede strategier.

AI-indtjening og faldende oliepriser som drivkraft

Ifølge The Guardian er de seneste rekorder på Wall Street blevet drevet af en kombination af fortsat stærk indtjening hos AI-relaterede selskaber og et fald i oliepriserne, hvilket har lettet presset på både forbrugere og virksomheder. Faldende energipriser reducerer normalt inflationspresset og kan give centralbanker som Federal Reserve mere spillerum til at holde renterne i ro eller sænke dem yderligere.

Kombinationen af robuste regnskaber og en mere afdæmpet oliepris har skabt et gunstigt klima for aktiemarkedet, hvor investorer i stigende grad har turdet søge mod mere risikofyldte segmenter af markedet, herunder teknologi- og vækstaktier.

Betydning for danske investorer

Udviklingen på Wall Street har direkte relevans for danske investorer, da store dele af de mest udbredte investeringsforeninger og pensionsopsparinger har eksponering mod amerikanske aktier, herunder mange af de teknologi- og AI-tunge selskaber, der driver de aktuelle rekorder. En fortsat stigning i amerikanske aktieindeks vil typisk smitte af på globale indeks og dermed også på danske investorers porteføljer via internationale fonde og ETF’er.

Samtidig kan genopblussen af momentum-strategier være et signal, som danske investorer bør holde øje med, da det kan indikere en bredere risikoappetit i markedet, der potentielt kan give afkast, men også øget volatilitet, hvis stemningen skulle vende igen.

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Kilder: MarketWatch, The Guardian