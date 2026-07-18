Wall Street tvivler: Odds for CLARITY Act falder til rekordlavt niveau

Polymarket-bettere sænker odds for vedtagelse af den ventede crypto-lov CLARITY Act til nyt lavpunkt, mens Senatet fortsat er fastlåst i forhandlinger.

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Markedet for politiske forudsigelser tror mindre og mindre på, at den længe ventede amerikanske kryptolov, CLARITY Act, bliver vedtaget i år. På prognosemarkedet Polymarket er oddsene for, at loven bliver underskrevet i 2026, faldet til det laveste niveau, der nogensinde er målt, ifølge Coindesk.

Nedturen i oddsene kommer, mens forhandlingerne i det amerikanske Senat trækker ud. Uenighed om etiske bestemmelser i lovforslaget – blandt andet regler der skal forhindre interessekonflikter hos politikere og embedsfolk med kryptoholdninger – har sat processen i stå, skriver Coindesk.

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En central lov for hele kryptobranchen

CLARITY Act er tænkt som den lov, der endeligt skal afklare, hvilke amerikanske myndigheder der har tilsyn med hvilke typer digitale aktiver – en skelnen der i årevis har skabt juridisk usikkerhed for både børser, udstedere og investorer i USA. Loven har bred opbakning i kryptolobbyen, som har set den som et redskab til at skabe klarere regler og dermed bekæmpe useriøse aktører i branchen.

Ifølge Bitcoinist blev usikkerheden omkring lovens fremtid yderligere understreget ved en høring i New York, hvor det ifølge mediet stod klart, at den amerikanske kryptopolitik fortsat er præget af uklarhed og indbyrdes uenighed – både om lovens konkrete indhold og om tidsplanen for dens vedtagelse.

Polymarket-oddsene som temperaturmåler

Polymarket bruges ofte som en form for kollektiv temperaturmåler for, hvordan markedsdeltagere reelt vurderer sandsynligheden for politiske begivenheder – herunder lovgivningsprocesser i den amerikanske kongres. At oddsene for CLARITY Act nu er faldet til et rekordlavt niveau, afspejler ifølge Coindesk en voksende skepsis blandt bettere om, at Senatet når til enighed inden årets udgang.

Uenighederne handler ikke kun om selve rammerne for regulering af digitale aktiver, men også om de nævnte etiske bestemmelser, som flere senatorer angiveligt ønsker strammet, før de vil stemme for loven. Denne type detaljer kan lyde teknisk, men har stor betydning for, hvor lang tid en aftale reelt tager at forhandle på plads.

Betydning for investorer

For investorer i kryptomarkedet er CLARITY Act blevet et af de mest omtalte politiske katalysatorer, fordi en vedtagelse ville kunne fjerne en del af den regulatoriske usikkerhed, der i flere år har tynget amerikanske kryptoaktører. Et forsinket eller udskudt lovforslag betyder omvendt, at markedet må leve videre med den nuværende gråzone, hvor tilsynsansvaret mellem amerikanske myndigheder fortsat er uklart.

Danske investorer med eksponering mod kryptoaktiver eller kryptorelaterede aktier bør holde øje med udviklingen i Senatet, da politisk fremdrift – eller mangel på samme – historisk har kunnet påvirke sentimentet i hele kryptomarkedet, uanset om man handler direkte i bitcoin og andre tokens eller via børsnoterede selskaber med kryptoeksponering.

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Kilder: Bitcoinist, CoinDesk