Winklevoss byder på Bitcoin og Zcash, mens AI-aktier styrtdykker globalt

Global udsalg i AI- og chipaktier sender Kospi ned med over 10 pct. Gemini-stifter Cameron Winklevoss ser nu Bitcoin og Zcash som alternativet.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Et voldsomt udsalg i AI- og chipaktier har i disse dage sendt rystelser gennem de globale aktiemarkeder. Sydkoreas Kospi-indeks styrtdykkede omkring 10,84 procent, mens amerikanske teknologiaktier med Nvidia i spidsen er faldet markant. Midt i udsalget kalder Gemini-medstifter Cameron Winklevoss “AI-handlen” for slut og peger i stedet på Bitcoin og privacy-kryptoen Zcash som de nye favoritter.

Kospi og globale aktier rystes af chip-frygt

Det sydkoreanske hovedindeks Kospi oplevede et af sine kraftigste enkeltdags-fald i lang tid, da bekymringer om Kinas position i chipindustrien fik investorer til at sælge ud af teknologiaktier i stor stil. Ifølge Investing.com har det bredere udsalg i chipaktier sendt globale aktier ned til deres laveste niveau i en måned, hvilket understreger, at bevægelsen ikke er isoleret til det koreanske marked.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Udsalget rammer bredt i den værdikæde, der leverer hardware og infrastruktur til udviklingen af kunstig intelligens – fra chipproducenter til datacenterudbydere. Det tyder på, at investorer i disse dage genvurderer, hvor sikker den massive kapitaltilstrømning til AI-sektoren egentlig er.

Winklevoss: AI-boblen er sprunget

Ifølge BeInCrypto har Cameron Winklevoss brugt udsalget til at erklære, at “AI-handlen” nu er slut, og han anbefaler investorer at flytte deres opmærksomhed mod kryptoaktiver. Konkret peger han på Bitcoin som den etablerede sikkerhedshavn og på Zcash – en privacy-fokuseret kryptovaluta – som det mere spekulative alternativ, der ifølge ham kan drage fordel af en øget efterspørgsel efter finansielt privatliv i en tid med stigende overvågning og datausikkerhed.

Winklevoss, der sammen med sin bror Tyler grundlagde kryptobørsen Gemini, har tidligere markeret sig som en af de mere højlydte kryptofortalere i USA. Hans udmelding kommer, mens store dele af markedet stadig forsøger at afgøre, om udsalget i AI-aktier er en kortvarig korrektion eller starten på en mere fundamental revurdering af sektorens værdisætning.

Nvidia og Nasdaq også hårdt ramt

Udsalget har ikke kun ramt Asien. Ifølge Wall Street Journal er amerikanske aktier faldet bredt, hvor Nasdaq har trukket an nedad, mens producenter af AI-infrastruktur har oplevet dobbeltcifrede fald. Nvidia, der er blevet selve symbolet på AI-opturen på aktiemarkedet, faldt ifølge avisen med hele 16 procent.

Bevægelsen kobles til fornyet frygt for Kinas fremskridt inden for AI-teknologi, hvilket har rejst spørgsmål om, om de enorme investeringer i amerikansk og allieret chipkapacitet kan retfærdiggøres på samme skala som hidtil. Den kombinerede effekt af faldende Kospi, svækket Nasdaq og et globalt aktiemarked i en-måneds-lavpunkt tegner billedet af et marked, der pludselig er blevet langt mere nervøst omkring AI-sektorens vækstpræmisser.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod teknologi- og AI-relaterede aktier – herunder via amerikanske indeksfonde eller enkeltaktier som Nvidia – er udsalget en påmindelse om, hvor koncentreret markedsværdien i de seneste år er blevet i en relativt lille gruppe af AI-drevne selskaber. Et bredt fald i denne gruppe kan derfor få stor indflydelse på både globale indeks og danske investeringsporteføljer, selv uden direkte eksponering mod sydkoreanske aktier.

Samtidig illustrerer Winklevoss’ udmelding, hvordan dele af kryptomarkedet forsøger at positionere sig som et alternativ, når traditionelle vækstaktier vakler. Om Bitcoin og især den mere nichebetonede Zcash reelt kan fungere som sikker havn under et bredere aktieudsalg, er dog fortsat uafklaret, og investorer bør se udmeldingen som en markedsholdning fra en kendt kryptofortaler snarere end en garanteret strategi.

Kilder: Beincrypto, Investing.com, The Wall Street Journal