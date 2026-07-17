Wipro vinder store ordrer, men omsætning og indtjening skuffer i Q1

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Den indiske it-gigant Wipro leverede i juni-kvartalet en blandet regnskabsmeddelelse: Solid ordreindgang og flere store aftaler blev overskygget af faldende omsætning og en svækket indtjeningsmargin. Det fremgår af selskabets regnskab, som er gennemgået af ET Intelligence Group.

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Wipro, der er Indiens fjerdestørste softwareeksportør, oplevede fortsat momentum i ordrebogen og landede flere store kontrakter i kvartalet. Men den positive udvikling i tilgangen af nye aftaler kunne ikke forhindre et fald i den samlede omsætning, som landede på 2.614,5 millioner dollar – et fald på 1,4 procent sammenlignet med kvartalet før.

Faldet kommer efter tre på hinanden følgende kvartaler med svag, men positiv omsætningsudvikling, og markerer dermed en tilbagegang i den gradvise fremgang, selskabet ellers har vist gennem det seneste år.

Margin på laveste niveau siden 2023

Endnu mere bekymrende for investorerne er udviklingen i driftsmarginen, som blev reduceret med 130 basispoint til 16 procent. Det er det laveste niveau, Wipro har rapporteret siden december-kvartalet 2023, hvor marginen lå på præcis samme niveau.

Udviklingen understreger en fortsat udfordring med eksekvering hos selskabet, hvor kunder tager længere tid om at rulle nye projekter ud. Det lægger et pres på indtjeningen, selv når ordreflowet ser sundt ud på papiret.

Under en pressekonference efter regnskabet oplyste selskabets ledelse ifølge et transskript af begivenheden, at man ikke havde bemærket nogen væsentlig ændring i efterspørgselsbilledet i forhold til det foregående kvartal. Med andre ord er problemet ifølge Wipros egen vurdering ikke faldende ordrer, men snarere klienters tøven med at implementere de aftaler, der allerede er indgået.

Hvad betyder det for investorer?

Wipros regnskab føjer sig til et bredere billede i den globale it-servicebranche, hvor selskaber som Accenture, TCS og Infosys ligeledes har kæmpet med afventende kunder og forsigtige it-budgetter hos virksomheder verden over. For danske investorer, der følger den globale teknologisektor, er tallene et signal om, at efterspørgslen efter store digitaliseringsprojekter fortsat er skrøbelig – selv hos selskaber med stærk ordretilgang.

Gabet mellem stærke ordrebøger og svag realiseret omsætning er et mønster, der går igen i flere it-outsourcingselskaber i øjeblikket. Det peger på, at kunderne fortsat er tilbageholdende med at frigive budgetter til implementering, selv når kontrakterne allerede er underskrevet – en dynamik, der kan holde marginpres i sektoren ved lige i de kommende kvartaler.

For investorer med eksponering mod globale it-servicevirksomheder eller amerikanske depotbeviser (ADR’er) som Wipros, er kvartalet en påmindelse om, at ordreindgang alene ikke er en garanti for fremgang i toplinjen. Eksekveringsrisikoen – altså hvor hurtigt og effektivt aftaler omsættes til faktisk omsætning – ser ud til at være den centrale variabel, markedet vil holde øje med fremover.

Kilder: Economictimes, Seeking Alpha