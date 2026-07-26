Wise får afslag på amerikansk banktilladelse – prøver igen under ny stablecoin-lov

Den britiske betalingsgigant Wise har fået afvist sin ansøgning om en amerikansk national bankcharter, men vil søge igen under den nye GENIUS Act.

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Det britiske fintech-selskab Wise har fået afslag på sin ansøgning om en amerikansk national trust bank-tilladelse fra banktilsynet Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Det oplyser Cointelegraph og The Block, der begge har set nærmere på afvisningen, som kom i denne uge.

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Ifølge OCC skyldes afslaget bekymringer om selskabets rammer for bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, ofte omtalt som AML/CFT-krav. Wise planlægger nu at genindsende ansøgningen, men denne gang under rammerne i den nye amerikanske lov GENIUS Act, som er specifikt designet til at regulere udstedere af stablecoins og lignende digitale betalingsaktører.

Et paradoks i tilsynets praksis

Afslaget vækker undren i dele af fintech- og kryptobranchen, fordi OCC ifølge The Block har givet betinget godkendelse til flere stablecoin-fokuserede selskaber siden december. Det rejser spørgsmålet, om Wise blot er blevet mødt med en strengere fortolkning af reglerne, eller om selskabets specifikke ansøgning havde konkrete mangler, som tilsynet ikke har uddybet offentligt.

Wise er ikke et traditionelt kryptoselskab, men en global betalingsplatform, der gør det billigere og hurtigere at sende penge på tværs af landegrænser. En national bankcharter i USA ville have givet selskabet mulighed for at operere mere direkte i det amerikanske finansielle system uden i samme grad at skulle gå gennem lokale bankpartnere i hver enkelt delstat.

GENIUS Act som ny vej ind i USA

GENIUS Act er den amerikanske lovgivning, der skal skabe klare rammer for udstedelse og forvaltning af stablecoins og tilknyttede finansielle tjenester. Ved at genindsende sin ansøgning under denne ramme forsøger Wise ifølge kilderne at positionere sig tættere på den regulatoriske infrastruktur, som allerede er blevet brugt til at godkende andre digitale betalings- og stablecoin-aktører.

For Wise er sagen ikke blot et spørgsmål om regulatorisk prestige. En amerikansk bankcharter kan på sigt betyde lavere omkostninger, større kontrol over egen infrastruktur og en styrket konkurrenceposition over for både traditionelle banker og kryptobaserede betalingsudbydere i det amerikanske marked, som er selskabets største vækstområde uden for Europa.

Betydning for danske investorer

Wise er børsnoteret i London under tickeren WISE og har en betydelig international investorbase, herunder danske privatinvestorer, der handler selskabet via internationale platforme. Selv om afslaget fra OCC ikke er en driftskritisk begivenhed, er sagen et signal om, hvor kompliceret det fortsat er for udenlandske fintech-selskaber at opnå fuld banklicens i USA — også selv om konkurrenter inden for stablecoin-markedet tilsyneladende har haft lettere ved at få grønt lys.

Sagen føjer sig samtidig til en bredere fortælling om, hvordan amerikanske myndigheder gradvist bygger et regelsæt op omkring digitale betalinger og stablecoins, hvilket i de kommende år kan få betydning for både etablerede fintech-selskaber og kryptonære aktører, der ønsker adgang til det amerikanske marked. Udfaldet af Wises fornyede ansøgning kan derfor blive en pejlemærke for, hvor hurtigt og på hvilke vilkår andre internationale betalingsselskaber kan forvente at komme igennem nåleøjet hos amerikanske tilsynsmyndigheder.

Kilder: Cointelegraph, Theblock