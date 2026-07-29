Woodside rammes af cyklon: Gasproduktion styrtdykker i Q2, outlook justeres

Australiens største gaseksportør Woodside Energy melder om et markant fald i naturgasproduktionen i andet kvartal efter cyklon og planlagt vedligehold på Pluto-anlægget.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

WDS.AU 32,58 ▲ +0,90% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Woodside Energy Group, Australiens største eksportør af naturgas, har offentliggjort resultater for andet kvartal, der viser et markant fald i produktionen. Ifølge selskabets opgørelse faldt naturgasproduktionen med mere end en fjerdedel i de tre måneder frem til udgangen af juni, sammenlignet med samme periode året før.

Læs mere: Woodside Energy Group Aktie (WDS): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Faldet skyldes en kombination af en cyklon, der ramte selskabets offshore-operationer, og planlagt vedligeholdelsesarbejde på det centrale Pluto-eksportanlæg. De to faktorer har tilsammen sat en betydelig dæmper på produktionen i perioden, fremgår det af Woodsides regnskabsmeddelelse.

Cyklon og vedligehold rammer på samme tid

Pluto-anlægget er en af Woodsides vigtigste eksportfaciliteter og spiller en central rolle i selskabets forsyning af flydende naturgas (LNG) til internationale kunder. Når anlægget rammes af både en naturkatastrofe og et planlagt driftsstop samtidig, får det mærkbare konsekvenser for den samlede produktionsvolumen i kvartalet.

Cykloner er ikke ualmindelige i den australske offshore-sektor, men kombinationen med det planlagte vedligehold har forstærket effekten på produktionstallene betydeligt mere end normalt. Selskabet har i forbindelse med regnskabet også opdateret sine forventninger til regnskabsåret 2026, hvilket investorer nu vurderer i lyset af de svagere produktionstal.

Betydning for det globale gasmarked

Woodside indtager en central position i det globale LNG-marked, og udsving i selskabets produktion kan i perioder få betydning for prisdannelsen på naturgas internationalt. For europæiske og danske investorer, der følger energisektoren tæt efter årets svingende gaspriser, er nyheden endnu et eksempel på, hvor sårbar global gasforsyning fortsat er over for vejrmæssige forstyrrelser og planlagte driftsstop hos store producenter.

Danmark og resten af Europa er fortsat afhængige af importeret LNG som en del af energiforsyningen, efter at kontinentet i de senere år har arbejdet på at reducere afhængigheden af russisk pipelinegas. Udsving hos store eksportører som Woodside kan derfor indirekte påvirke prisniveauet på de europæiske gasbørser, selvom effekten typisk er begrænset, når det drejer sig om et enkelt selskabs kvartalsvise produktionsudsving.

For Woodside selv er spørgsmålet nu, hvor hurtigt produktionen kan normaliseres, efter at både cyklonskader og vedligeholdelsesarbejde er overstået. Selskabets opdaterede outlook for regnskabsåret 2026 vil være afgørende for, hvordan markedet vurderer den fremadrettede indtjeningsevne, efter at andet kvartal bar præg af de midlertidige udfordringer.

Investorernes fokus fremover

Analytikere og investorer vil i den kommende tid holde øje med, om Pluto-anlægget vender tilbage til fuld kapacitet, samt om der er risiko for yderligere vejrrelaterede forstyrrelser i den kommende cyklonsæson. Woodside-aktien handles på både den australske børs og som depotbeviser i USA, hvilket gør selskabet tilgængeligt for internationale investorer, der ønsker eksponering mod det globale LNG-marked.

Selvom kvartalstallene isoleret set skuffer på produktionssiden, understreger selskabets opdaterede forventninger til 2026, at ledelsen fortsat ser en vej til at indhente det tabte terræn hen over resten af regnskabsåret. For danske investorer med interesse i energisektoren er sagen endnu et eksempel på, hvordan naturfænomener og operationelle forhold fortsat kan skabe volatilitet i produktionstal hos selv store, veletablerede energiselskaber.

Læs også: Oliepris under 80 dollar udløser rentefald før Fed og Bank of England

Kilder: Seeking Alpha, Financialpost