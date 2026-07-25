World Foundation henter 52,5 mio. dollar fra Pantera til biometrisk ID-net

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World Foundation, organisationen bag det Sam Altman-støttede identitetsprojekt World (tidligere Worldcoin), har rejst 52,5 mio. dollar i en finansieringsrunde anført af kapitalfonden Pantera Capital. Det bekræftes af flere internationale medier, herunder Cointelegraph og The Block, som begge har set detaljerne i handlen.

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Pengene er hentet ind ved salg af låste WLD-tokens til en række strategiske investorer. Ifølge The Block indgår blandt andre Bain Capital Crypto, Eightco Holdings, Selini og Susquehanna i den gruppe af investorer, der har deltaget i det, kilden beskriver som “first close” af tokensalget. Tokens sælges med en etårig lock-up-periode, hvilket betyder, at investorerne ikke kan afhænde deres beholdning på markedet det første år.

Biometrisk verifikation skal bekæmpe AI-svindel

Kapitalen skal ifølge Cointelegraph bruges til at udbygge World Foundations biometriske netværk World ID, som verificerer, at en bruger er et virkeligt menneske frem for en bot eller en AI-genereret identitet. Efterspørgslen efter den slags verifikation er steget markant, i takt med at generativ AI gør det stadig billigere at oprette falske profiler og deepfakes online.

CoinDesk peger på, at projektet er ved at flytte fokus. Fremfor primært at udvide selve netværket af brugere satser World Foundation nu på at integrere sine biometriske scannings-enheder direkte i virksomheders softwareløsninger. Det skal gøre det lettere for banker, sociale medier og andre digitale platforme at bygge menneske-verifikation ind i deres eksisterende systemer, uden at brugerne skal forlade platformen for at blive godkendt.

Store navne i kryptobranchen bakker op

At Pantera Capital går forrest i rundens finansiering, sender et signal om, at store institutionelle kryptoinvestorer fortsat tror på identitetsverifikation som et vækstområde inden for blockchain-teknologi. Pantera har tidligere investeret i flere store kryptoprojekter og er kendt som en af branchens mest indflydelsesrige venture-fonde.

Deltagelsen fra Susquehanna, der er et etableret navn inden for market making og handel med finansielle instrumenter, samt Eightco Holdings og handelsfirmaet Selini, understreger, at interessen for World-projektet rækker ud over de rene krypto-native fonde. Det tyder på en bredere accept af, at biometrisk identitetsteknologi kan blive en kommerciel infrastruktur, som traditionelle finansielle aktører ønsker eksponering mod.

Hvad betyder det for danske investorer

WLD-tokenet handles på flere internationale kryptobørser og er dermed tilgængeligt for danske investorer, der ønsker eksponering mod projektet. En finansieringsrunde ledet af tunge navne som Pantera kan i teorien styrke tilliden til tokenets langsigtede fundamentale værdi, men den etårige lock-up på de nyudstedte tokens betyder samtidig, at der på sigt kan komme et større udbud af WLD på markedet, når perioden udløber.

Projektets fokus på biometrisk verifikation rammer i øvrigt et tema, der er blevet mere aktuelt for investorer generelt: hvordan man i en verden med stadig mere avanceret AI kan skelne mellem ægte og syntetisk indhold samt mellem mennesker og bots online. Det er et problem, som både techgiganter, banker og myndigheder i stigende grad forsøger at løse, og som kan skabe et voksende marked for identitetsteknologi de kommende år.

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Kilder: Cointelegraph, Theblock, CoinDesk