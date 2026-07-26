Worldcoin dykker 10 pct. efter kæmpe tokensalg for 52,5 mio. dollar

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Kryptovalutaen Worldcoin (WLD) faldt omkring 10 procent, efter det viste sig, at den bagvedliggende non-profitorganisation World Foundation har solgt 217 millioner tokens for at rejse frisk kapital. Det skriver BeInCrypto.

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Salget indbragte 52,5 millioner dollar, og investeringsselskabet Pantera Capital stod i spidsen for den første lukning af rundeн, fremgår det af BeInCrypto’s dækning. Alle solgte tokens er underlagt en 12 måneders lock-up-periode, hvilket betyder, at de nye investorer først kan sælge deres beholdning om et år.

Kapital skal finansiere ekspansion af World ID

Ifølge BeInCrypto skal kapitalen bruges til at udbrede World Foundations identifikationssystem, World ID, til virksomhedsplatforme, forbrugerapps og AI-agenter. Projektet, der er støttet af OpenAI-stifter Sam Altman, bygger på en biometrisk iris-scanning, som skal verificere, at en bruger er et menneske og ikke en bot eller en AI-genereret identitet.

Det amerikanske medie CoinDesk bekræfter finansieringens størrelse og formål og skriver, at World Network — som projektet officielt hedder — flytter sit fokus fra ren netværksudvidelse til i stedet at integrere sine biometriske scannerenheder direkte i virksomheders softwaresuiter. Ifølge CoinDesk er formålet konkret at bekæmpe AI-genererede deepfakes online, i takt med at kunstig intelligens gør det stadig sværere at skelne ægte brugere fra syntetisk genereret indhold.

Hvorfor sælge låste tokens nu?

At Foundation’en vælger at sælge nye tokens ind i et allerede presset marked frem for at benytte andre finansieringsformer, peger på et behov for hurtig kapital til den strategiske omlægning. Ved at binde de solgte tokens i 12 måneder forsøger organisationen samtidig at begrænse det umiddelbare salgspres på markedet — men investorernes reaktion viser, at udvandingsfrygten alligevel har vejet tungt i timerne efter nyheden.

Kursfaldet på 10 procent illustrerer, hvor følsomt WLD-markedet er over for nyheder om øget tokenudbud, selv når de nye tokens ikke kan omsættes med det samme. For eksisterende WLD-investorer betyder salget en potentiel fremtidig udvanding, når lock-up-perioden udløber om et år.

Betydning for danske investorer

Worldcoin har tidligere trukket overskrifter for sin ambition om at blive et globalt digitalt ID-system, men projektet handler i stigende grad om at bevise sin kommercielle nytteværdi over for virksomheder — ikke mindst i en tid, hvor AI-drevne deepfakes udgør en voksende trussel mod tillid online. For danske kryptoinvestorer er nyheden endnu et eksempel på, at velkendte navne som Pantera Capital fortsat er villige til at investere store beløb i identitetsteknologi, selv når markedsreaktionen på kort sigt er negativ.

Sagen føjer sig til en række af nyere hændelser omkring World Foundation og dets finansieringsstrategi, hvor kapitalrejsninger med velkendte investorer som Pantera Capital gentagne gange har været med til at sætte kursen — både bogstaveligt og i overført forstand — for WLD-tokenet.

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Kilder: Beincrypto, CoinDesk