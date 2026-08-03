XRP-ETF’er tiltrækker penge fjerde måned i træk – trods 40 pct. kursfald

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Investorer bliver ved med at putte penge i børshandlede fonde (ETF’er) med eksponering mod XRP – selvom kryptovalutaens kurs er styrtdykket med omkring 40 procent siden januar. Det skriver BeInCrypto, og tallene bekræftes af U.Today, der begge peger på en usædvanlig sammenhæng mellem faldende priser og stigende ETF-tilstrømning.

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Ifølge BeInCrypto har XRP-ETF’er nu registreret nettoindstrømninger i fire måneder i træk. Det sker samtidig med, at tokenets pris er faldet markant fra niveauet omkring årsskiftet, hvilket normalt ville få investorer til at trække kapital ud snarere end at øge deres eksponering.

Modstrøms tillid trods kursfald

U.Today fremhæver, at timingen af indstrømningerne er særligt bemærkelsesværdig set i lyset af de bredere markedsforhold. Mens mange kryptoaktiver har været under pres i den seneste periode, ser XRP-ETF’er ud til at tiltrække institutionel og privat kapital, som tilsyneladende ser den lavere pris som en mulighed snarere end en advarsel.

Fænomenet illustrerer en klassisk investoradfærd, hvor faldende priser tolkes som en indgangsvinkel til at akkumulere positioner billigere, frem for et signal til at sælge. Det står i kontrast til, hvordan mange private investorer typisk reagerer på kursfald ved at trække sig ud af markedet.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der følger krypto-ETF’er som et alternativ til direkte ejerskab af digitale aktiver, understreger udviklingen en generel tendens: Selv i perioder med betydelig volatilitet fortsætter institutionel efterspørgsel efter reguleret eksponering mod kryptovalutaer som XRP. Det kan tolkes som et tegn på, at en del af markedet betragter de nuværende kursniveauer som attraktive på længere sigt, uanset de kortsigtede udsving.

Samtidig er det værd at bemærke, at vedvarende ETF-indstrømninger ikke i sig selv har kunnet løfte XRP-prisen på kort sigt. Det peger på, at andre faktorer – herunder generel risikoappetit i kryptomarkedet og makroøkonomiske forhold – fortsat spiller en afgørende rolle for prisdannelsen, uanset hvor meget kapital der strømmer ind i de underliggende fonde.

Udviklingen føjer sig til et billede af et kryptomarked, hvor institutionelle produkter som ETF’er i stigende grad fungerer som en selvstændig efterspørgselskanal, der kan bevæge sig uafhængigt af den umiddelbare kursudvikling på det underliggende aktiv.

Kilder: Beincrypto, U