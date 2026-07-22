XRP stiger kraftigt på håb om Clarity Act – men graferne advarer stadig

XRP oplevede sin bedste dag i ugevis, drevet af håb om den ventede Clarity Act. Men etikstriden mellem Trump og Demokraterne kan trække processen i langdrag.

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Den Ripple-forbundne kryptovaluta XRP havde sin bedste handelsdag i flere uger, efter at investorerne igen fik håb om, at den længe ventede amerikanske krypto-lovgivning Clarity Act nærmer sig vedtagelse. Det skriver Decrypt.

Kursstigningen kommer, mens forhandlingerne i den amerikanske kongres om lovforslaget fortsat er fastlåst på et centralt punkt: etikreglerne for hvem der må have økonomiske interesser i kryptomarkedet, samtidig med at de regulerer det.

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Etikreglerne er den sidste forhindring

Det Hvide Hus har ifølge Coindesk cirkuleret detaljer om de begrænsninger for interessekonflikter, som præsident Trump angiveligt har accepteret i en aftale med republikanske forhandlere. Demokraterne er dog stadig ikke overbeviste om, at aftalen er tilstrækkelig, og forhandlingerne fortsætter derfor bag kulisserne.

Ifølge Coingape er tovholdere fra begge fløje netop i færd med at mødes på Capitol Hill for at finde et kompromis om netop etikbestemmelserne, som fortsat er det største udestående stridspunkt i lovforslaget. Samtidig diskuteres det, hvordan decentraliseret finans (DeFi) skal håndteres i den endelige tekst.

Clarity Act skal etablere klare regler for, hvornår en digital aktiv skal klassificeres som et værdipapir under SEC’s tilsyn, og hvornår det i stedet hører under CFTC’s mere lempelige regime for råvarer. For XRP har spørgsmålet særlig betydning, da tokenet i flere år har været fanget i en juridisk gråzone efter SEC’s mangeårige sag mod Ripple Labs.

Markedet reagerer – men forsigtigt

Den positive stemning omkring lovforslagets fremdrift udløste ifølge Decrypt XRP’s stærkeste kursbevægelse i flere uger, drevet af forventninger fra den såkaldte “XRP Army” – tokenets store og vedholdende community af investorer, der længe har set frem til en afklaring af den regulatoriske status.

Selvom sentimentet er positivt, peger de tekniske chartsignaler stadig i en mere forsigtig retning. Det understreger, at markedet fortsat afventer konkrete beviser på, at Clarity Act rent faktisk bliver vedtaget, frem for blot endnu en runde politiske udmeldinger uden reelt gennembrud.

Det er ikke første gang, at krypto-investorer har ladet sig rive med af optimisme omkring lovforslaget, som gennem det seneste år har været genstand for gentagne forsinkelser og politiske forhandlinger. Netop derfor tolker flere analytikere den seneste kursstigning som et udtryk for spekulativ forventning snarere end en definitiv markedsvending.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod kryptovalutaer er sagen relevant, fordi en vedtagelse af Clarity Act potentielt vil skabe langt større regulatorisk klarhed om, hvilke digitale aktiver der kan handles og opbevares under amerikansk tilsyn – noget der historisk har haft afsmittende effekt på den globale prisdannelse for tokens som XRP.

Omvendt illustrerer den fortsatte uenighed om etikreglerne, hvor skrøbelig den politiske proces stadig er. Så længe Demokrater og Republikanere ikke kan blive enige om, hvordan man forhindrer interessekonflikter blandt lovgivere med egne kryptointeresser, risikerer lovforslaget at trække i langdrag – med tilsvarende usikkerhed for kursudviklingen i tokens som XRP.

Læs også: Kryptolov CLARITY Act fastlåst i etikstrid mellem Trump og demokrater

Kilder: Decrypt, CoinDesk, Coingape