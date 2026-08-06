X’s produktchef Nikita Bier stopper efter blot et år i Musk-selskabet

Nikita Bier forlader posten som produktchef hos X efter et år. Afgangen kommer, mens app-downloads falder, og selskabets brug af brugerdata er under kritik.

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Nikita Bier, der har stået i spidsen for produktudviklingen hos Elon Musks sociale medieplatform X, forlader posten efter blot et år i jobbet. Det skriver Investing.com, som var først til at omtale afgangen.

Bier blev hentet ind som produktchef med et løfte om at accelerere udviklingen af nye funktioner på platformen, der siden Musks overtagelse har gennemgået flere omfattende omlægninger af både teknologi og forretningsmodel. Ifølge BeInCrypto nåede han i sin tid hos X at lancere eller involvere sig i næsten 30 forskellige produkter og funktioner.

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Fald i downloads skyggede for produkttempoet

Selv om Bier har fremhævet sit høje produktionstempo, har hans tid hos X ifølge BeInCrypto samtidig været præget af faldende downloadtal for platformens app. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt den hastige udrulning af nye funktioner reelt har formået at fastholde eller tiltrække nye brugere.

Bier har desuden været en omdiskuteret figur internt og eksternt, blandt andet på grund af selskabets håndtering af brugerdata under hans ledelse af produktafdelingen. Kritikken af X’s datapraksis er ikke ny, men den har fået fornyet opmærksomhed i forbindelse med hans exit.

Endnu en lederrokade i Musk-universet

Afgangen føjer sig til en række lederskift, der har fulgt X siden Elon Musks overtagelse af selskabet, som tidligere hed Twitter. Platformen er siden blevet flettet tættere sammen med Musks øvrige teknologisatsninger, herunder kunstig intelligens-selskabet xAI, hvilket har gjort ledelsesstabilitet til et centralt fokuspunkt for observatører af Musks forretningsimperium.

For investorer med eksponering mod Musks selskaber, herunder Tesla og xAI, er personalerokader af denne art relevante at følge, da de kan give et fingerpeg om den interne stabilitet og strategiske retning i de dele af Musks portefølje, der ikke er direkte børsnoterede. X selv er ikke et selvstændigt børsnoteret selskab, men indgår som en del af den bredere Musk-koncern, hvis værdiansættelser i stigende grad er kædet sammen på tværs af selskaberne.

Det er endnu uklart, hvem der overtager rollen som produktchef hos X, og hvad Nikita Biers næste skridt bliver. Hverken X eller Bier selv har ifølge de foreliggende oplysninger kommenteret afgangen yderligere.

Kilder: Investing.com, Beincrypto