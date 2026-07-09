En Yale-professor peger på et paradoks ved AI-selskaber som OpenAI og Anthropic: Chatbots kan lindre ensomhed, men risikerer at svække brugernes sociale færdigheder.

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AI-chatbots som ChatGPT, Claude og Gemini kan blive et effektivt værktøj mod udbredt ensomhed, men risikerer samtidig at underminere de sociale færdigheder, mennesker normalt udvikler gennem samvær med andre. Det siger Paul Bloom, professor emeritus i psykologi ved Yale University, ifølge Business Insider.

Udtalelsen kommer i et afsnit af Sam Harris’ podcast “Making Sense”, der blev udsendt onsdag. Bloom peger på et centralt dilemma, som i stigende grad optager både forskere og de store AI-selskaber, der udvikler chatbots til millioner af brugere verden over.

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For investorer, der følger AI-industrien tæt, er diskussionen relevant, fordi den rammer selve kernen af, hvordan chatbot-teknologi bliver brugt i praksis – og dermed hvilke produkter og forretningsmodeller selskaber som OpenAI, Anthropic og Google satser på fremover.

En “godsendt” med en bagside

Ifølge Business Insider beskrev Bloom potentialet i fremtidige, mere avancerede AI-modeller i klare vendinger. Han sagde, at hvis en fremtidig version af ChatGPT, Claude eller Gemini kunne lindre ensomheden hos mennesker, ville det være “et godsendt” og “en kur mod en frygtelig sygdom”.

Men Bloom advarer om, at fordelene kan have en pris. Han fremhæver, at en chatbot aldrig bliver træt af brugeren, aldrig kræver en undskyldning, og aldrig siger fra over for upassende opførsel. Ifølge Bloom kan for meget tid brugt sammen med en AI, der aldrig udfordrer brugeren, have en “korroderende effekt” og efterlade folk ude af stand til at interagere med rigtige mennesker.

Ensomhed er et udbredt problem i USA

Bloggerens bekymring kommer, mens ensomhed og social isolation fortsat er et udbredt problem i USA. Ifølge American Psychological Associations seneste “Stress in America”-undersøgelse blandt 3.199 voksne amerikanere svarer 54 procent, at de ofte eller nogle gange føler sig isolerede fra andre. Samtidig angiver 69 procent, at de har haft brug for mere følelsesmæssig støtte det seneste år, end de har fået.

Det er netop dette tomrum, som AI-selskaberne i stigende grad forsøger at udfylde. Business Insider skriver, at flere brugere allerede har udviklet venskaber og endda romantiske forhold til chatbots – en udvikling, der giver AI-firmaerne et helt nyt marked at forholde sig til, men som også rejser spørgsmål om ansvar og produktdesign.

Forskere peger på risiko for skæve feedback-loops

Forskere, der undersøger AI’s sociale konsekvenser, frygter, at disse forhold kan medføre utilsigtede psykologiske omkostninger. Anat Perry, forsker ved Harvard University, har tidligere udtalt til Business Insider, at overdrevent medgørlige AI-systemer risikerer at underminere de feedback-loops, mennesker normalt bruger til at navigere i det sociale liv.

Ifølge Perry kan brugere blive mindre villige til at undskylde, reflektere over egen adfærd eller sætte sig ind i andres perspektiv, hvis en chatbot konsekvent giver dem ret under uenigheder. Det bakkes op af en Stanford-ledet undersøgelse blandt 2.405 deltagere, der ifølge Business Insider viste, at chatbots var markant mere tilbøjelige end mennesker til at give brugeren ret i konflikter.

Problemet har fået så meget vægt, at OpenAI flere gange har justeret ChatGPT’s tendens til at smigre brugerne. Selskabets topchef, Sam Altman, har tidligere beskrevet chatbottens tidligere personlighed som “for smiskende”, samtidig med at han erkendte, at nogle brugere efterspurgte den mere støttende version tilbage, fordi de aldrig havde haft nogen i deres liv, der var støttende over for dem, som han formulerede det.

Kan ikke erstatte følelsen af at “betyde noget”

Bloom afviser ikke, at AI-chatbots kan give reel trøst. Han udtalte, at han ikke ønsker at latterliggøre det, og at han tror, folk finder trøst i det. Men han mener grundlæggende, at AI ikke kan erstatte det, filosoffen Rebecca Goldstein kalder “at betyde noget” – altså vished om, at et andet menneske vælger at bruge tid med én, fordi man reelt betyder noget for vedkommende.

“Jeg tror ikke, en AI rigtig har noget af det,” sagde Bloom ifølge Business Insider. “Det er bare en maskine. Det er det, den gør.”

For investorer illustrerer sagen en bredere problemstilling, som AI-selskaberne står over for: Jo mere naturligt og følelsesmæssigt engagerende chatbots bliver, desto større bliver også det etiske og regulatoriske pres på virksomheder som OpenAI, Google og Anthropic. Det kan på sigt påvirke, hvordan produkterne designes, og hvor hurtigt de kan skaleres kommercielt – to faktorer, der har direkte betydning for indtjeningspotentialet i en sektor, der i høj grad driver de seneste års kursstigninger på de amerikanske teknologibørser.

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