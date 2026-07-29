Yen på 40-års lavpunkt: BOJ-møde fredag kan sende chok gennem globale markeder

Yenen er tæt på 40-års lavpunkt mod dollar før fredagens rentemøde i Bank of Japan. Analytikere frygter gentagelse af 2024's carry trade-uro, der ramte både aktier og krypto.

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Den japanske yen nærmer sig igen sine svageste niveauer mod den amerikanske dollar i 40 år, netop som investorer verden over retter blikket mod Bank of Japans rentemøde på fredag. Ifølge Cointelegraph advarer analytikere om en gentagelse af det scenarie, der udspillede sig i 2024, hvor en pludselig opstramning fra den japanske centralbank udløste voldsom uro på tværs af aktie- og kryptomarkeder.

Uroen i 2024 opstod, da Bank of Japan hævede renten uventet, hvilket fik den såkaldte yen carry trade til at kollapse. Strategien går ud på, at investorer låner billigt i yen for at investere i højere afkastende aktiver andre steder – og når den strategi bliver dyrere eller mere risikabel, tvinges investorer til hurtigt at afvikle positioner, hvilket kan sende chokbølger gennem globale markeder, herunder bitcoin og andre kryptoaktiver.

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Japans rolle som stor kreditor under pres

Sagen har også en anden og måske mere vidtrækkende dimension. Ifølge MarketWatch er Japan i færd med gradvist at trække sig fra sin rolle som en af de største købere af amerikansk statsgæld – en udvikling, der potentielt betyder mere for almindelige opsparere end selve den amerikanske centralbanks rentebeslutninger. Japan har i årtier været blandt de vigtigste finansiører af det amerikanske underskud, og selv mindre justeringer i landets appetit på amerikanske obligationer kan påvirke renteniveauet globalt.

Når Bank of Japan bevæger sig væk fra sin mangeårige ultralempelige pengepolitik, øges presset på japanske investorer for at hjemtage kapital fra udenlandske markeder – herunder amerikanske statsobligationer. Det kan i sidste ende presse renterne op i USA og dermed også ramme værdien af pensionsopsparinger, der er investeret i obligationsmarkedet.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

For danske investorer er koblingen mellem Japans pengepolitik og de globale finansmarkeder langt fra ny abstraktion. En genopblussen af carry trade-uroen fra 2024 rammer typisk bredt: aktiemarkeder falder, volatiliteten stiger, og risikofyldte aktiver som kryptovaluta oplever ofte de kraftigste udsving. Samtidig kan stigende amerikanske renter – udløst af mindre japansk efterspørgsel efter statsgæld – smitte af på globale rentekurver og dermed også på danske realkreditlån og obligationsbeholdninger.

Fredagens møde i Bank of Japan bliver derfor fulgt tæt langt uden for Japans grænser. Markedsdeltagere vil særligt holde øje med, om centralbanken signalerer yderligere renteforhøjelser, og om den kommunikerer klart nok til at undgå den form for chok, der udløste turbulensen for godt et år siden. Usikkerheden er forstærket af, at yenen allerede handler tæt på sine svageste niveauer siden midten af 1980’erne, hvilket i sig selv lægger et politisk pres på centralbanken for at handle.

Krypto- og aktiemarkeder holder vejret

Erfaringerne fra 2024 viste, hvor hurtigt en ændring i japansk pengepolitik kan brede sig til andre aktivklasser. Dengang oplevede både amerikanske aktieindeks og bitcoin kraftige, hurtige fald, da carry trade-positioner blev afviklet i stor stil på ganske få handelsdage. Skulle et lignende forløb gentage sig efter fredagens møde, kan det ifølge de citerede analyser igen sætte sine spor i både traditionelle og digitale aktivmarkeder – en påmindelse om, hvor tæt sammenkoblede de globale finansielle systemer fortsat er.

Kilder: Cointelegraph, MarketWatch