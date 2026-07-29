Zcash lukker for gammel sårbarhed: Ironwood-opgradering låser 1,7 mia. dollar inde

Zcash har aktiveret opgraderingen Ironwood, der lukker en fireårig sikkerhedsbrist og strammer reglerne for det private "shielded pool" på 1,7 mia. dollar.

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Kryptovalutaen Zcash har tirsdag aktiveret en større netværksopgradering kaldet Ironwood, som lukker en sikkerhedssårbarhed, der ifølge Coindesk har ligget uopdaget i det underliggende system i fire år. Opgraderingen retirerer den hidtidige teknologi Orchard og indfører strammere regler for, hvordan mønter kan flyttes ind og ud af Zcashs private “shielded pool” – en pulje, der i dag rummer værdier for omkring 1,7 milliarder dollar.

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Ifølge Coindesk betyder opgraderingen konkret, at enhver mønt i puljen fremover skal passere en form for spærring, der begrænser udtræk til det, der reelt er verificeret indsat. Formålet er at lukke en teoretisk mulighed for at forfalske eller “printe” mønter uden dækning – en fejl i det bagvedliggende kryptografiske design, som altså har eksisteret i årevis uden at være blevet udnyttet offentligt kendt.

ZEC falder efter opgraderingen

Kryptomediet BeInCrypto bekræfter, at Ironwood-opgraderingen gik live tirsdag, og at den låser Zcashs største private pool. Ifølge mediet faldt ZEC-token med omkring 5 procent i kølvandet på aktiveringen – en reaktion, der kan hænge sammen med usikkerhed blandt investorer om, hvad de nye regler betyder for likviditet og fleksibilitet i den private del af netværket.

Zcash har siden sin lancering skilt sig ud fra andre store kryptovalutaer ved at tilbyde en valgfri, fuldt privat transaktionsmulighed via såkaldte “shielded” adresser, hvor både afsender, modtager og beløb kan skjules kryptografisk. Det er netop denne del af systemet – Orchard-protokollen – som nu udfases til fordel for en ny arkitektur under navnet Ironwood.

Hvorfor det er relevant for investorer

For danske investorer, der følger krypto som aktivklasse, er sagen interessant af flere grunde. For det første illustrerer den, hvor lang tid en potentiel kritisk fejl kan ligge skjult i selv veletablerede blockchain-protokoller, uden at det nødvendigvis har ført til konkret misbrug. For det andet viser kursfaldet på omkring 5 procent, at større tekniske opgraderinger fortsat kan udløse nervøsitet og volatilitet i mindre likvide, nichebetonede kryptoaktiver som ZEC, selv når opgraderingen i sagens natur er tænkt som en sikkerhedsforbedring.

Zcash har de seneste år oplevet fornyet interesse fra dele af kryptomiljøet på grund af sit fokus på privatlivsbeskyttelse i en tid, hvor regulering og overvågning af transaktioner på mere gennemsigtige netværk som Bitcoin og Ethereum er tiltaget. En pulje på 1,7 milliarder dollar i den skjulte del af netværket vidner om, at der fortsat er en betydelig kapital, som benytter sig af netop denne funktion – og som nu er omfattet af de nye, strammere udtræksregler.

Strammere kontrol med ind- og udtræk

Den centrale ændring med Ironwood er ifølge Coindesk, at systemet nu håndhæver, at mønter, der forlader den skjulte pulje, skal svare til verificerede indbetalinger. Dermed lukkes den teoretiske mulighed for, at der kunne opstå en diskrepans mellem det, der reelt er lagt ind i puljen, og det, der kan trækkes ud – en svaghed, som ifølge kilden har eksisteret siden Orchard-protokollens introduktion for fire år siden.

Hverken Coindesk eller BeInCrypto oplyser, at fejlen skulle have været aktivt udnyttet, men blot at den har eksisteret uopdaget. For udviklerne bag Zcash markerer Ironwood dermed en form for oprydning i den kryptografiske infrastruktur, samtidig med at netværkets kerneløfte om finansiel privatliv fastholdes – blot under stringente rammer, der skal genskabe tilliden til systemets integritet.

Kilder: CoinDesk, Beincrypto