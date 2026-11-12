Zealand Pharma, MT Højgaard og Jeudan står for tur i finanskalenderen

Tre selskaber står i finanskalenderen med regnskab i dag. Alle har en regnskabsperiode, der blev afsluttet 30. september 2026.

MT Højgaard nedskrev 175 mio. kr. på Nordhavnstunnelen i andet kvartal.

→ MT Højgaard nedskrev 175 mio. kr. på Nordhavnstunnelen i andet kvartal.

Tre selskaber står ifølge finanskalenderen til at aflægge regnskab i dag, torsdag 12. november 2026. Det drejer sig om Zealand Pharma, MT Højgaard Holding og Jeudan, som alle har en regnskabsperiode, der blev afsluttet 30. september 2026.

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Zealand Pharma efter fald i omsætningen

Zealand Pharma offentliggjorde sit forrige regnskab 13. august 2026. Her faldt omsætningen til 4.525 mio. kr. i første halvår 2026 mod 9.096 mio. kr. året før, og periodens resultat blev 3.524 mio. kr. mod 7.238 mio. kr. Guidance var uændret. NPinvestors seneste kursdata viser aktien i 245,10 DKK efter et fald på 1,80 % ved seneste handelsdag.

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Nedskrivning på Nordhavnstunnelen i MT Højgaards forrige regnskab

MT Højgaard Holding kom med sit forrige regnskab 27. august 2026. Omsætningen faldt 6 % til 2,5 mia. kr. i 2. kvartal, mens driftsresultatet blev -77 mio. kr. efter en nedskrivning på 175 mio. kr. på joint venturet Nordhavnstunnelen. Forventningerne blev fastholdt. Ifølge de seneste kursdata står aktien i 301,50 DKK, en stigning på 2,55 % ved seneste handelsdag.

Jeudan ventes også i dag. I regnskabet fra 12. august 2026 steg omsætningen 4 % til 914 mio. kr. i første halvår, og EBIT voksede 7 % til 569 mio. kr. EBVAT steg 5 % til 303 mio. kr., og forventningerne blev fastholdt. Aktien står i 200,00 DKK efter -0,50 % ved seneste handelsdag.

Selskab Ticker Periode afsluttet Jeudan JDAN 30. september 2026 MT Højgaard Holding MTHH 30. september 2026 Zealand Pharma ZEAL 30. september 2026 Torsdag 12. november 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

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