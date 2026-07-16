Zelensky fyrer populær forsvarsminister – protester bryder ud i ukrainske byer

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Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret forsvarsminister Mykhailo Fedorov, og beslutningen har udløst omfattende protester i flere ukrainske byer. Ifølge BBC har præsidenten ikke offentligt forklaret afskedigelsen, hvilket har skabt stor uro blandt både civilsamfundet og dele af militæret.

Demonstrationer er brudt ud i både Kyiv og Lviv, skriver The Guardian, hvor vrede borgere har samlet sig for at protestere mod fjernelsen af den forsvarsminister, der ellers nød bred opbakning. Financial Times bekræfter, at tusindvis af ukrainere har deltaget i protesterne, og at sagen har udviklet sig til en reel politisk krise for præsidenten.

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En vicechef trak sig i protest

Uroen har allerede fået konsekvenser i militærets top. Ifølge Financial Times har en vicechef for det ukrainske luftvåben valgt at trække sig som direkte reaktion på fyringen af Fedorov. Det understreger, hvor dybt beslutningen er gået ind i dele af det ukrainske forsvar, der ellers har været under massivt pres fra Ruslands invasion.

Business Insider beskriver Fedorov som en central skikkelse bag moderniseringen af den ukrainske hær, efter at han tiltrådte som forsvarsminister for blot omkring et halvt år siden. Han var kendt som en teknologifokuseret reformator, og flere soldater har ifølge mediet rost hans initiativer til at gøre den ukrainske militærstruktur mere moderne og effektiv.

Netop det pro-teknologiske fokus gør fyringen særlig kontroversiel blandt tropperne. Business Insider citerer bekymrede soldater, der frygter, at fjernelsen af Fedorov kan blive opfattet som en sejr for Rusland midt i en krig, hvor moral og militær organisation spiller en afgørende rolle.

Timing overskygger britisk statsbesøg

Sagen har også fået international opmærksomhed på grund af sin timing. The Guardian bemærker, at forargelsen over fyringen overskyggede den britiske premierminister Keir Starmers sidste officielle besøg i embedet, hvilket illustrerer, hvor stor politisk vægt sagen har fået på den europæiske scene.

Ingen af de involverede parter har ifølge de foreliggende kilder givet en officiel begrundelse for, hvorfor Fedorov blev fjernet fra posten. Manglen på en forklaring har kun forstærket mistilliden blandt demonstranterne, der frygter, at beslutningen kan svække Ukraines forsvarsevne på et kritisk tidspunkt i konflikten med Rusland.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

Politisk uro i Ukraine har direkte relevans for danske investorer, fordi krigen fortsat påvirker europæisk sikkerhedspolitik, forsvarsudgifter og energimarkeder. Usikkerhed om Ukraines militære ledelse kan øge den geopolitiske risikopræmie, som markederne allerede indregner i forhold til krigens udvikling.

Europæiske forsvarsaktier og energipriser reagerer typisk følsomt på nyheder, der signalerer skift i Ukraines militære stabilitet eller politiske retning. Skulle situationen eskalere yderligere, kan det få afsmittende effekt på både forsvarssektoren og bredere risikoappetit i de europæiske aktiemarkeder, herunder danske selskaber med eksponering mod forsvarsindustrien.

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Kilder: BBC, Financial Times, The Guardian, Business Insider