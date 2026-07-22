Zelensky fyrer Ukraines øverstbefalende general efter protester

Zelensky afskediger general Syrskyi efter dages protester over fyringen af forsvarsminister Fedorov. Den 43-årige Mykhailo Drapatyi tager over.

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Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har afskediget landets øverstbefalende general, Oleksandr Syrskyi, efter flere dages protester i Kyiv. Det skriver BBC og Financial Times. Fyringen kommer, efter at en tidligere beslutning om at fjerne den populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov udløste massiv folkelig utilfredshed.

Syrskyi bliver ifølge Financial Times erstattet af den 43-årige Mykhailo Drapatyi, hvilket markerer et generationsskifte i toppen af den ukrainske militærledelse midt i den fortsatte krig mod Rusland.

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Protester banede vejen for udskiftningen

Ifølge BBC var det bortvisningen af forsvarsminister Fedorov, der udløste den offentlige vrede, som i sidste ende kostede Syrskyi posten. Fedorov havde nydt bred opbakning i den ukrainske befolkning, og hans afgang blev opfattet som et politisk fejltrin, der udstillede spændinger internt i den ukrainske ledelse midt i en presset krigssituation.

Presset fra gaden lagde tilsyneladende et betydeligt pres på Zelensky for at foretage en udskiftning i den øverste militærledelse for at genskabe tillid både internt og eksternt til, hvordan krigsindsatsen ledes.

Ny general skal lede krigsindsatsen

Financial Times beskriver udnævnelsen af Mykhailo Drapatyi som et markant generationsskifte i Kyivs militære topledelse. Den 43-årige general overtager ansvaret for den ukrainske hærs operationer på et tidspunkt, hvor krigen mod Rusland fortsat er den centrale udfordring for landets sikkerhed og økonomi.

Skiftet i den militære ledelse kommer, mens Ukraine kæmper for at fastholde international opbakning og militær støtte fra vestlige allierede, herunder EU og USA. En stabil og troværdig kommandostruktur anses generelt for afgørende for at fastholde denne opbakning.

Betydning for markeder og investorer

For danske investorer er udviklingen i Ukraine fortsat en central geopolitisk risikofaktor, der kan påvirke både energipriser, forsvarsaktier og den generelle markedsuro i Europa. Politisk uro i Kyiv – herunder skift i den militære og politiske ledelse – følges nøje af markederne som en indikator for, hvor længe konflikten kan forventes at fortsætte, og hvordan den udvikler sig.

Ledelsesskiftet kommer samtidig med, at europæiske regeringer og investorer holder øje med udviklingen i forsvarssektoren, hvor øget usikkerhed omkring krigens forløb historisk har haft indflydelse på aktiekurserne i forsvars- og energiselskaber noteret på europæiske børser, herunder danske C25-selskaber med eksponering mod forsvarsindustrien.

Det er endnu uklart, hvilke konkrete ændringer den nye militærledelse under Drapatyi vil medføre for den ukrainske krigsstrategi, men skiftet understreger den fortsatte politiske skrøbelighed i Kyiv efter snart fire års krig.

Kilder: BBC, Financial Times