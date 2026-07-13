Zelenskyj skifter regering ud: Ny premierminister skal sikre Ukraine gennem vinteren

Zelenskyj afskediger premierminister Svyrydenko og overvejer en energitopchef som afløser i et forsøg på at undgå endnu en hård krigsvinter.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj har sat gang i en større omrokering af sin regering og har afskediget premierminister Yulia Svyrydenko mindre end et år efter den seneste regeringsrokade. Ifølge Financial Times og Financial Post overvejer præsidenten at indsætte en topchef fra energisektoren som ny premierminister – et træk, der signalerer, hvor højt vinterberedskabet nu prioriteres i Kyiv.

Beslutningen kommer, mens Ukraine fortsat er under massivt pres fra russiske angreb på energiinfrastrukturen. Sidste vinter oplevede store dele af befolkningen langvarige strømafbrydelser, og udskiftningen i regeringstoppen ses som et forsøg på at undgå en gentagelse af de scenarier.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Energiprofil i spidsen for regeringen

At Zelenskyj angiveligt overvejer en person med baggrund i energisektoren til posten som premierminister, understreger, hvor centralt spørgsmålet om varme, strøm og gasforsyning er blevet for den ukrainske krigsledelse. Landets energisystem har gentagne gange været mål for russiske missil- og droneangreb, og evnen til at holde lys og varme i hjemmene er blevet en politisk kernesag på linje med selve krigsførelsen.

Ifølge Financial Times er udskiftningen den seneste i en række af regeringsomrokeringer, som Zelenskyj har gennemført siden den fulde invasion i 2022. Svyrydenkos exit kommer under et år efter, at hun selv overtog posten i en tidligere reform af regeringen, hvilket ifølge mediet vidner om den vedvarende ustabilitet i den ukrainske regeringsførelse midt i krigen.

Hvorfor det har betydning for investorer

For danske og europæiske investorer er udviklingen relevant af flere grunde. Ukraines evne til at sikre stabil energiforsyning gennem vinteren har direkte indflydelse på risikobilledet for europæiske gas- og elpriser, som stadig er følsomme over for udviklingen i krigen. Store forstyrrelser i det ukrainske energisystem kan sprede sig til nabolandenes markeder og påvirke prisdannelsen på det europæiske gasmarked, hvor Ukraine fortsat spiller en rolle som transitland og lagerkapacitet.

Samtidig kan en mere stabil eller mere ustabil regeringsledelse i Kyiv få betydning for tilliden blandt internationale långivere og donorer, som finansierer store dele af Ukraines genopbygning og forsvarsudgifter. En regering med tydelig energiekspertise i spidsen kan i teorien styrke koordinationen af både beredskab og internationale hjælpepakker rettet mod energisektoren.

Fortsat politisk usikkerhed i Kyiv

Regeringsskiftet føjer sig til et mønster af hyppige udskiftninger i den ukrainske regeringstop under krigen, hvilket ifølge Financial Times rejser spørgsmål om den institutionelle stabilitet i landet på et tidspunkt, hvor både militær og civil modstandskraft testes hårdt. Hvem der konkret ender med at overtage posten som premierminister, og hvornår en eventuel udnævnelse falder på plads, er endnu ikke offentliggjort i detaljer.

Det er dog tydeligt, at Zelenskyj forsøger at sende et signal om handlekraft, før vinteren for alvor sætter ind. Om den nye kabinetsammensætning reelt formår at styrke energiforsyningen og undgå gentagelsen af sidste års strømkrise, vil formentlig først vise sig i de kommende måneder, hvor både russiske angreb og temperaturfald traditionelt topper.

Kilder: Financialpost, Financial Times