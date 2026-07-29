Zuckerberg advarer mod at lukke kinesisk AI ude af USA

Metas topchef Mark Zuckerberg advarer mod et amerikansk forbud mod kinesiske AI-modeller og peger på risikoen for "regulatorisk indfangning" af reglerne på området.

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Meta-topchef Mark Zuckerberg advarer mod, at USA lukker kinesiske AI-modeller ude af det amerikanske marked. Det skriver Financial Times, som citerer Zuckerberg for en klar bekymring om, at strammere amerikansk regulering kan udvikle sig til det, han kalder “regulatorisk indfangning” af den teknologiske sektor.

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Udmeldingen kommer, mens den amerikanske regering under Trump-administrationen har vist stigende skepsis over for kinesiske teknologiselskabers fremmarch inden for kunstig intelligens. Zuckerbergs holdning skiller sig dermed ud fra dele af den politiske linje i Washington, hvor bekymringer om national sikkerhed og industrispionage har fyldt meget i debatten om Kinas AI-udvikling.

Frygt for at stramninger lukker konkurrencen ude

Ifølge Financial Times argumenterer Zuckerberg for, at et forbud mod kinesiske AI-modeller kan skade den amerikanske teknologisektor mere, end det beskytter den. Hans pointe er, at for restriktiv regulering risikerer at cementere de store, allerede etablerede amerikanske techgiganters position frem for at fremme reel konkurrence og innovation.

Begrebet “regulatorisk indfangning”, som Zuckerberg bruger, dækker typisk over en situation, hvor regler i praksis ender med at tjene de virksomheder, de skulle regulere – fordi kun de største og mest ressourcestærke aktører har mulighed for at leve op til komplekse krav. Meta-chefens budskab er dermed, at et forbud mod kinesiske modeller kan gøre det sværere for mindre amerikanske AI-udviklere at konkurrere, samtidig med at det begrænser adgangen til teknologi, der ellers kunne styrke amerikansk innovation.

Åben AI-strategi under pres

Zuckerbergs udmelding falder i tråd med Metas generelle strategi om at udvikle åbne AI-modeller, som virksomheden mener kan udbredes bredt og styrke innovationen globalt. Meta har tidligere satset på open source-tilgangen med sin Llama-model-serie, i modsætning til flere konkurrenter, der holder deres teknologi mere lukket.

Kinesiske AI-selskaber har det seneste år vist markant fremgang og lukket hurtigt hullet til amerikanske konkurrenter på flere målinger af AI-ydeevne. Det har skærpet den geopolitiske dimension af AI-kapløbet mellem de to stormagter, hvor både teknologisk overherredømme og national sikkerhed spiller en rolle i den politiske debat i Washington.

Betydning for investorer

For danske investorer med eksponering mod techgiganter som Meta er sagen relevant, fordi udfaldet af den amerikanske AI-politik kan påvirke konkurrencevilkårene i sektoren markant. Strammere regulering af kinesisk teknologi kan på kort sigt beskytte amerikanske selskaber mod konkurrence, men kan samtidig påvirke den globale AI-udvikling og adgangen til teknologi på tværs af landegrænser.

Meta er en central aktør i det globale AI-kapløb, og selskabets investeringer i egen AI-infrastruktur har været en vigtig driver for aktien det seneste år. Hvordan den amerikanske regulering af kinesisk teknologi udvikler sig, kan derfor få betydning for både konkurrenceforholdene og investeringsklimaet i sektoren fremover.

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Kilder: Investing.com, Financial Times