Zuckerberg advarer: USA må ikke blokere kinesiske AI-modeller

Meta-topchef Mark Zuckerberg advarer mod at forbyde kinesisk AI-teknologi i USA og peger på risiko for "regulatory capture" af amerikanske regler.

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Meta-topchef Mark Zuckerberg mener ikke, at USA bør blokere for kinesiske AI-modeller på det amerikanske marked. Det siger han ifølge Financial Times, som Investing.com også refererer til.

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Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor konkurrencen mellem amerikanske og kinesiske teknologiselskaber om AI-udvikling er blevet stadig mere intens, og hvor politiske stemmer i Washington har kaldt på strammere regler for kinesisk teknologi.

Advarsel mod “regulatory capture”

Ifølge Financial Times advarer Zuckerberg mod, hvad han betegner som “regulatory capture” af de amerikanske regler for AI-teknologi. Med det mener han en situation, hvor reguleringen i praksis kommer til at tjene bestemte kommercielle interesser frem for at sikre reel konkurrence og innovation på markedet.

Meta-chefens holdning skiller sig dermed ud fra dele af den politiske retorik i USA, hvor der har været stigende bekymring om Kinas fremskridt inden for kunstig intelligens. Flere amerikanske politikere har tidligere peget på risici forbundet med at lade kinesisk teknologi vinde fodfæste i amerikansk infrastruktur og forbrugerprodukter.

Åben tilgang til AI

Zuckerbergs udmelding falder i tråd med den strategi, Meta selv har fulgt med sine åbne AI-modeller som Llama-serien, der modsat flere konkurrenters lukkede systemer er frit tilgængelige for udviklere og virksomheder verden over. En restriktiv amerikansk politik over for kinesiske AI-modeller kunne potentielt skabe præcedens, der også rammer den type åben teknologi, Meta selv satser på.

For danske og øvrige europæiske investorer er sagen relevant, fordi udviklingen i den amerikanske AI-regulering kan få stor betydning for, hvilke teknologiselskaber der får adgang til hvilke markeder fremover. Meta er en central aktie i mange globale teknologiporteføljer, og selskabets holdning til reguleringsspørgsmål kan påvirke både investorers og politikeres syn på fremtidige rammevilkår for AI-branchen.

Sagen føjer sig til en bredere debat om, hvordan USA bedst navigerer i konkurrencen med Kina på teknologiområdet – en debat, der ventes at fortsætte, i takt med at kinesiske AI-modeller fortsat udvikler sig og udfordrer amerikanske teknologigiganters position globalt.

Kilder: Investing.com, Financial Times