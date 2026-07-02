S Shiba Inu SHIB 0,00 USD ▲ +0,00 (+0,00%) · i dag 7D 1M 1Å 5Å -6,82% Markedsværdi 2,53 mia. USD 16,60 mia. kr. Markedsdominans 0,12% Cirkulerende udbud 589,24 bio. SHIB Maks. udbud 589,55 bio. SHIB All-time high 0,00 USD -95,23% fra ATH Reklame · Annonce Køb Shiba Inu hos Coinbase →

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Hvad er Shiba Inu (SHIB)?

Shiba Inu er en kryptovaluta, der opstod som en såkaldt memecoin med reference til hunderacen shiba inu – samme motiv, som gjorde Dogecoin populær. Token blev lanceret i 2020 af en anonym person eller gruppe under navnet Ryoshi og bygger på Ethereum-blockchainen, hvilket betyder, at den følger de tekniske standarder, som mange andre tokens også benytter sig af.

Projektet bag Shiba Inu har over tid udvidet sig ud over selve tokenet. Der findes blandt andet en decentral børs kaldet ShibaSwap, hvor brugere kan handle og placere kryptovaluta, samt yderligere tokens og eksperimenter med spil og digitale samlerobjekter. Fællesskabet omkring Shiba Inu, ofte omtalt som “SHIB Army”, har spillet en central rolle i at udbrede kendskabet til projektet via sociale medier.

Investorer følger Shiba Inu, fordi den er kendt for kraftige kurssving og en stor, engageret følgerskare, hvilket gør den til en af de mest omtalte memecoins. Samtidig knytter der sig stor usikkerhed til projektets langsigtede anvendelse og værdi, da det oprindeligt blev skabt som et eksperiment snarere end en teknologisk løsning på et konkret problem.

Sådan køber du Shiba Inu

Shiba Inu kan købes via flere danske og internationale kryptobørser samt platforme som Coinbase og Revolut. Man opretter typisk en konto, verificerer sin identitet, indsætter penge og veksler dem til SHIB. Det anbefales at opbevare kryptovaluta sikkert, for eksempel i en dedikeret wallet, og altid undersøge platformens gebyrer og sikkerhed grundigt inden køb.