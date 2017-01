Penge

Der er rigtige mange aktiver, som du kan købe for dine pensionsmidler. Men du skal vide, at der ikke er frit valg. Skulle du komme til at købe et ikke godkendt aktiv for pensionsmidler, så kan det blive betragtet som en hævning og udløse beskatning på 60%. Hvad der er tilladte placeringer er r... Læs mere