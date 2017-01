Markeder

Den europæiske ejendomsbranche er på vej mod et ringe 2017 på udsigten til, at Storbritannien nu skal gå egne veje i forhold til EU. Det presser ejendomspriserne på det britiske marked. Aktierne i den britiske ejendomssektor er faldet med næsten 13 pct., siden brexit blev et faktum, da de britiske vælgere i sommer stemte nej til fortsat medlemskab af EU, skriver Bloomberg News. - Ingredienserne for en giftig cocktail er der med faldende hu... Læs mere