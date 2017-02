Markeder

KORR: Formuleringer ændret i 3. afs. og "på" rettet til "til" i 4 afs. Efter et kortvarigt dyk til lige over 0,45 pct. og et par udflugter til 0,48 pct. sluttede renten på den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2025 onsdagens handel i 0,47 pct., som var niveauet ved handelsstart og 2 basispoint højere end lukkeniveauet tirsdag eftermiddag. Dermed afspejlede renten en tiltagende risikovillighed i onsdagens aktiemarked, hvor reg... Læs mere