Markeder

Brancheeksperter advarer om, at tusindvis af job vil blive bragt i fare, da verdens største banker begynder at udnytte systemer, som er baseret på kunstig intelligens. Nye teknologier betyder, at bankerne kan lave enorme besparelser, da de automatiserede systemer kan erstatte job, som særligt beskæftiger sig med overholdelse af regler og rapportering. Det skriver Financial Times. - Bankerne har virkelig kastet sig over opgaven for at håndte... Læs mere