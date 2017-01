Markeder

Cemat kom igennem 2016 med en voksende omsætning og et knapt så stort underskud, som det var tilfældet for et år siden. På toplinjen indkasserede selskabet 25,4 mio. kr. i 2016 mod 14,5 mio. kr. i 2015. Driftsresultatet før af- og nedskrivninger, EBITDA, var dog negativt, da posten var minus 12,6 mio. kr. I 2015 var samme post et underskud på 9 mio. kr. På bundlinjen var der tale om et minus efter skat på 33,3 mio. kr. mod et underskud... Læs mere