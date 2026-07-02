SK Hynix Aktie Nyheder: Kurs og Købsguide (2026)

SK Hynix aktie: guide til den sydkoreanske hukommelsesgigant bag Nvidias AI-chips. Se hvordan du køber aktien som dansk investor.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

SK Hynix 000660 SK Hynix aktie: guide til den sydkoreanske hukommelsesgigant bag Nvidias AI-chips. Se hvordan du køber aktien som dansk investor. 1M 3M 6M 1Å +150,12% Reklame · Annonce Køb hos Saxo → Køb hos Nordnet →

SK Hynix Inc Semiconductors Markedsværdi 1.562,39 bio. KRW Udbytte 0,13% 52 ugers interval 243.980,48 – 2.987.000,00 Beta 2,03 Sektor Technology

SK Hynix er en af verdens største producenter af hukommelseschips og har i de seneste år udviklet sig fra at være en cyklisk komponentleverandør til at blive en central brik i den globale AI-infrastruktur. Aktien er blevet et af de mest omtalte navne blandt danske investorer, der søger eksponering mod halvlederindustrien uden at gå via de allerstørste amerikanske navne. I denne analyse ser vi på forretningsmodellen, konkurrencesituationen, hvordan kursen historisk har bevæget sig, og hvad man som dansk investor bør overveje, før man køber SK Hynix aktien.

Forretningsmodel: Sådan tjener SK Hynix penge

SK Hynix designer og fremstiller hukommelseschips — primært DRAM (dynamisk hukommelse, som computere og servere bruger til at behandle data hurtigt) og NAND-flash (lagerchips, der bruges i SSD’er og lagringsenheder). Selskabet er en del af den sydkoreanske SK Group og opererer i en branche, hvor indtjeningen historisk har svinget kraftigt i takt med udbud og efterspørgsel på hukommelse — den såkaldte “hukommelsescyklus”. Når efterspørgslen efter servere, pc’er og mobilenheder stiger hurtigere end kapaciteten, presses priserne op, og omvendt falder de brat, når markedet er overforsynet.

Det, der for alvor har ændret billedet for SK Hynix, er fremkomsten af High Bandwidth Memory (HBM) — en avanceret type hukommelse, der stables i lag og bruges sammen med AI-acceleratorer til at flytte enorme datamængder hurtigt. SK Hynix har positioneret sig som en af de førende leverandører af HBM til de store AI-chipproducenter, hvilket har gjort selskabet til en direkte medspiller i det AI-drevne opsving, som ellers mest forbindes med navne som NVIDIA.

Produkter og segmenter: DRAM, NAND og HBM

Forretningen kan overordnet deles i tre ben:

DRAM: Fortsat det største indtjeningsben. Bruges i alt fra pc’er og smartphones til servere og datacentre.

Fortsat det største indtjeningsben. Bruges i alt fra pc’er og smartphones til servere og datacentre. NAND-flash: Lagerchips til SSD’er, hukommelseskort og forbrugerelektronik. Har historisk haft lavere marginer end DRAM.

Lagerchips til SSD’er, hukommelseskort og forbrugerelektronik. Har historisk haft lavere marginer end DRAM. HBM (High Bandwidth Memory): Det hurtigst voksende segment, drevet af efterspørgsel fra AI-servere og GPU-clusters. Her har SK Hynix opnået en stærk position tidligt i cyklussen.

Netop HBM-eksponeringen er nøglen til at forstå, hvorfor SK Hynix-aktien de seneste år har opført sig markant anderledes end i tidligere hukommelsescyklusser, hvor kursen typisk fulgte et mere forudsigeligt op-og-ned-mønster styret af priser på almindelig DRAM og NAND.

Konkurrenter: Samsung, Micron og det koreansk-amerikanske duopol

SK Hynix opererer i et marked med relativt få reelle konkurrenter, hvilket er en vigtig del af investeringscasen. De to primære rivaler er:

Samsung Electronics — verdens største hukommelsesproducent og SK Hynix’ nærmeste konkurrent på både DRAM, NAND og HBM.

— verdens største hukommelsesproducent og SK Hynix’ nærmeste konkurrent på både DRAM, NAND og HBM. Micron Technology — den amerikanske udfordrer, der ligeledes satser hårdt på HBM til AI-markedet.

Den koncentrerede konkurrencesituation betyder, at prisdannelsen på hukommelse i høj grad afhænger af, hvor disciplineret de tre store aktører er omkring kapacitetsudvidelser. Det er også derfor, markedet reagerer kraftigt på nyheder om investeringer — som da SK Hynix annoncerede massive investeringer i hukommelseschips i Sydkorea, hvilket signalerer, hvor selskabet ser den fremtidige efterspørgsel. Da SK Hynix og Samsung i praksis er tæt forbundne i markedets øjne, kan kraftige markedsbevægelser i den ene aktie ofte smitte af på den anden, som det eksempelvis skete, da begge aktier styrtdykkede i kølvandet på et bredere udsalg på Wall Street.

Historisk kursudvikling: Fra cyklisk chipaktie til AI-vinder

Ser man på afkastet over forskellige tidshorisonter, tegner der sig et tydeligt billede: SK Hynix er gået fra at være en typisk cyklisk halvlederaktie til at blive en af de aktier, markedet forbinder direkte med AI-boomet. Over de seneste år er kursen mere end fordoblet flere gange, og udviklingen over tre og fem år har været markant — drevet primært af, at investorerne har genprissat selskabets HBM-forretning som et strukturelt vækstben snarere end blot endnu en cyklus i hukommelsesmarkedet.

Samtidig har den kraftige kursudvikling gjort aktien mere følsom over for skuffelser. Med en beta markant over 1 svinger SK Hynix historisk set væsentligt mere end det brede marked — både op og ned. Det betyder, at aktien i perioder med generel markedsuro eller frygt for en afmatning i AI-investeringerne kan opleve større og hurtigere kursfald end gennemsnittet af teknologiaktier.

Værdiansættelse: Dyr eller billig i forhold til sektoren?

Når man sammenligner SK Hynix’ prissætning med den bredere teknologisektor, er det værd at holde selskabets indtjeningsmultipel op mod det gennemsnitlige niveau blandt sammenlignelige teknologiaktier. I perioder, hvor hukommelsespriserne og HBM-efterspørgslen er stærk, kan indtjeningen vokse hurtigere end kursen, hvilket reelt gør aktien billigere målt på indtjening — selvom kursen samtidig stiger. Omvendt kan en opbremsning i AI-investeringerne eller et fald i hukommelsespriserne hurtigt ændre billedet og gøre aktien dyrere relativt set. Det er derfor afgørende at vurdere SK Hynix ikke isoleret på kursniveau, men i sammenhæng med udviklingen i selskabets underliggende indtjening og hukommelsescyklussens fase.

Udbytte: Stigende, men ikke hovedargumentet

SK Hynix har over en årrække udbetalt udbytte, og niveauet er generelt vokset i takt med, at selskabets indtjening er blevet styrket af HBM-forretningen. Udbyttet skal dog ses som et supplement til investeringscasen frem for hovedargumentet — de fleste investorer, der køber SK Hynix, gør det primært på baggrund af vækstpotentialet i AI-hukommelse, ikke for en stabil udbytteprofil som man eksempelvis finder blandt klassiske udbytteaktier.

Vækstdrivere og risici

De vigtigste vækstdrivere for SK Hynix fremover er den fortsatte udbygning af AI-datacentre globalt, efterspørgslen efter stadig mere avancerede HBM-generationer, samt en potentiel genopretning i det bredere marked for DRAM og NAND til pc’er og smartphones. Selskabets store investeringer i kapacitet, herunder de sydkoreanske udvidelser, skal sikre, at man kan følge med efterspørgslen i de kommende år.

Risiciene er dog reelle og bør ikke undervurderes. Hukommelsesmarkedet er historisk kendt for pludselige udsving, hvis udbud og efterspørgsel kommer ud af balance. Geopolitisk risiko mellem Kina, USA og Sydkorea kan påvirke eksportregler og forsyningskæder. Og hvis markedets nuværende høje forventninger til AI-investeringer skulle blive nedjusteret, kan det ramme en aktie som SK Hynix hårdere end mere diversificerede teknologiselskaber — netop fordi så stor en del af den seneste kursstigning hænger sammen med HBM-fortællingen. Til sammenligning er selskaber som Taiwan Semiconductor Manufacturing mere diversificerede på tværs af chiptyper og kunder, hvilket kan gøre dem mindre følsomme over for udsving i ét enkelt segment.

Sådan køber du SK Hynix aktien

SK Hynix er noteret på Korea Exchange i Seoul, hvilket betyder, at danske investorer typisk skal handle aktien via en international mægler eller bank, der giver adgang til det sydkoreanske marked — det er ikke alle danske platforme, der understøtter dette direkte. Mange søger efter SK Hynix aktie Nordnet eller SK Hynix Nordnet, men adgangen til koreanske aktier varierer fra platform til platform, så det er en god idé at tjekke, om din udbyder tilbyder handel på det sydkoreanske marked, før du opretter en ordre. Alternativt kan man overveje eksponering via bredere teknologi- eller halvlederrelaterede porteføljer, hvis den direkte adgang er begrænset.

Uanset platform bør du som dansk investor overveje, hvordan en enkeltaktie som SK Hynix passer ind i din samlede portefølje. Med den høje beta og den cykliske natur i hukommelsesbranchen kan det være fornuftigt at se aktien som en satellit-position frem for en kerneinvestering, og eventuelt sammenligne den med andre teknologiaktier eller renere AI-aktier, før du beslutter dig for vægtningen i din portefølje. Læs også vores gennemgang af Saxo Bank, hvis du overvejer, hvilken platform der giver den bedste adgang til udenlandske markeder.





Historisk kursudvikling (afkast, ekskl. udbytte) I år (YTD) +206,6% 1 år +636,2% 3 år +1.782,1% 5 år +1.637,2% Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige. Kilde: EODHD (dagsdata).





SK Hynix Inc vs. teknologi-sektoren Median blandt 24 teknologi-aktier vi følger Nøgletal SK Sektor Udbytte +0,1% +1,4% under median 1-års afkast +636,2% +22,6% over median





Udbyttehistorik pr. aktie Udbetalt udbytte pr. år (KRW) · kilde: EODHD 1.000,00 2019 1.170,00 2020 1.540,00 2021 1.200,00 2022 1.200,00 2023 900,00 2024 2.429,00 2025 2.250,00 2026





SK Hynix-aktien for danske investorer Skat, aktiesparekonto og valuta set fra Danmark Aktiesparekonto (ASK) Ja — de fleste større udenlandske aktier som SK Hynix kan ligge på en aktiesparekonto. ASK-satsen på ca. 17 % er ofte lavere end almindelig aktieindkomstskat, men udenlandsk udbytte kan blive kildebeskattet. Beskatning uden for ASK På et almindeligt aktiedepot beskattes gevinst og udbytte som aktieindkomst — 27 % op til progressionsgrænsen og 42 % derover (satser for 2026; tjek de aktuelle grænser hos Skattestyrelsen). Valutarisiko Aktien handles i KRW. Din værdi i kroner påvirkes derfor også af KRW/DKK-kursen — en gevinst i KRW kan udhules eller forstærkes af valutabevægelser. Udbytte for danske investorer SK Hynix betaler udbytte. På ASK indgår det i lagerbeskatningen; på et frit depot beskattes det som aktieindkomst, og eventuel udenlandsk kildeskat kan ofte delvist refunderes via dobbeltbeskatningsaftale. Sådan køber danske investorer aktien Du kan handle SK Hynix via danske platforme som Nordnet og Saxo Bank — begge tilbyder både aktiesparekonto, frit depot og pensionsdepot. Generel information, ikke skatterådgivning. Reglerne kan ændre sig — se skat.dk eller spørg din rådgiver.

Ofte stillede spørgsmål

Kan man købe SK Hynix aktien via Nordnet?

Adgangen til sydkoreanske aktier som SK Hynix varierer mellem platforme. Tjek altid hos din udbyder, om Korea Exchange er understøttet, før du forsøger at handle aktien.

Hvorfor er SK Hynix steget så meget de seneste år?

Stigningen skyldes primært selskabets stærke position inden for HBM-hukommelse (High Bandwidth Memory), som bruges sammen med AI-acceleratorer, og som markedet har genprissat som en strukturel vækstdriver frem for blot en cyklisk komponent.

Hvad er de største risici ved at investere i SK Hynix?

De største risici er udsving i hukommelsespriser, en potentiel afkøling i AI-relaterede investeringer, geopolitisk usikkerhed samt aktiens høje beta, som gør den mere følsom over for markedsudsving end gennemsnittet.

Hvem er SK Hynix' primære konkurrenter?

De to vigtigste konkurrenter er Samsung Electronics, som er verdens største hukommelsesproducent, og den amerikanske Micron Technology, der ligesom SK Hynix satser hårdt på HBM til AI-markedet.







