Samsung og SK Hynix styrtdykker over 7-9 pct. i kølvandet på Wall Street-udsalg

Et bredt udsalg i amerikanske chipaktier bredte sig torsdag til Asien og sendte Samsung Electronics og SK Hynix ned med henholdsvis over 7 og 9 procent ved åbning. Ifølge CNBC blev der udslettet milliarder af dollar i markedsværdi hos de to sydkoreanske chipgiganter, som samtidig trak Sydkoreas toneangivende Kospi-indeks med ned.

Ved handelsdagens afslutning var faldene endnu større. Samsung Electronics endte 9,06 procent lavere til 286.000 won, mens SK Hynix dykkede 14,57 procent til 2.187.000 won, skriver CNBC. SK Square, der er den største aktionær i SK Hynix, faldt 13,2 procent til 1.525.000 won.

Chipudsalget spreder sig til Asien

Udsalget kommer efter, at det teknologitunge Nasdaq Composite faldt kraftigt natten til torsdag dansk tid. Ifølge markedsanalytiker Zavier Wong fra eToro udgør Samsung og SK Hynix nu omkring halvdelen af Kospi-indeksets samlede vægt, mod blot en fjerdedel ved udgangen af sidste år. Det betyder, at en kraftig bevægelse i de to aktier kan trække hele indekset med sig, før de omkring 900 øvrige noterede selskaber får indflydelse, forklarer han ifølge CNBC.

På Wall Street onsdag faldt Micron Technology med mere end 10 procent til trods for en stigning på 260 procent siden årsskiftet, mens Sandisk også tabte over 10 procent. Andre techtunge navne som Nvidia og Broadcom faldt mellem 1 og 2 procent i samme session, ifølge CNBC.

Hongkong og Kina rammes hårdt

Udsalget bredte sig også til teknologi- og chipaktier i Hongkong og Kina. Ifølge CNBC faldt aktien i Semiconductor Manufacturing International Corporation, Kinas største kontraktproducent af chips, med over 11 procent, mens konkurrenten Hua Hong Grace styrtdykkede 14 procent.

Knowledge Atlas Technology, det Hongkong-noterede selskab bag den kinesiske AI-modeludvikler Zhipu, mistede over 17 procent af sin værdi, mens chipselskabet Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor faldt næsten 18 procent, fremgår det af CNBC’s opgørelse.

SK Hynix satser massivt trods kursfald

Samtidig med kursfaldet meddelte SK Hynix, at selskabet vil investere 100 billioner won, svarende til omkring 64,4 milliarder dollar, i Sydkorea. Ifølge CNBC skal byggeriet af den nye M17-fabrik gå i gang næste år med produktionsstart i første halvdel af 2029 i den centralsydkoreanske Chungcheong-region.

Af det samlede beløb går 80 billioner won til M17-anlægget, der skal producere NAND flash-lager, mens 20 billioner won øremærkes P&T7-faciliteten, som skal udvide teknologien til at samle og pakke avancerede chips. SK Hynix’ administrerende direktør, Kwak Noh-jung, udtalte ifølge CNBC under en briefing i byen Asan syd for Seoul: “These investments are aimed at meeting the soaring demand for HBM servers and DRAM, as well as enterprise SSDs and NAND, as AI services take off.”

Kwak oplyste desuden, at moderselskabet SK Group, Sydkoreas næststørste konglomerat, planlægger at udbygge landets AI-datacenterinfrastruktur i faser med en indledende kapacitet på 5 gigawatt, der på sigt skal øges til 15 gigawatt, ifølge CNBC.

National satsning og kommende Nasdaq-notering

Investeringerne kommer få dage efter, at den sydkoreanske regering mandag præsenterede store investeringsinitiativer for at understøtte landets AI-ambitioner. Planerne indebærer, at Samsung Electronics og SK Hynix tilsammen skal investere 800 billioner won som led i et nationalt halvlederøkosystem-projekt, oplyser CNBC.

SK Hynix er derudover klar til at begynde handel med amerikanske depotbeviser (ADR’er) på Nasdaq fra den 10. juli, hvilket ifølge CNBC skal give bredere adgang til amerikanske investorer trods de seneste dages markedsuro.

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